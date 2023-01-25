Историк назвал главные московские адреса Владимира Высоцкого

Московские адреса знаменитого советского поэта и барда Владимира Высоцкого назвал «Мосленте» журналист и историк Валерий Бурт. Будущий легендарный исполнитель родился и провел первые годы жизни в Мещанском районе.

Фото: Мослента Мослента

«Будущий кумир миллионов появился на свет 25 января 1938 года в роддоме № 8 Дзержинского района. Адрес: 3-я Мещанская, 61/2. Жил Высоцкий неподалеку — "дом на Первой Мещанской в конце"», — рассказал Бурт, отметив, что сейчас эту улице переименована в Щепкина.

Затем Высоцкий на два года уехал в Германию с отцом, а после возвращения стал жить в Большом Каретном переулке. Этому адресу посвящена знаменитая одноименная песня исполнителя.