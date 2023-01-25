Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей

Белые медведи до недавнего времени были едва ли не самыми миролюбивыми представителями своего семейства по отношению к человеку. Однако события последних лет, а особенно первое за 33 года смертельное нападение белого медведя на людей на Аляске, заставило многих экспертов говорить о том, что жителям северных регионов России, США и Канады в скором времени предстоит настоящая битва с крупнейшим в мире сухопутным хищником. «Лента.ру» решила разобраться, как складываются отношения людей с белыми медведями и почему стычки с ними происходят все чаще.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Ужас на Аляске

Видео дня

Уэльс в американском штате Аляска — крохотное поселение на берегу Берингова моря, куда ведет только одна узкая дорога. В городке есть небольшой аэропорт, но в плохую погоду связь с Большой землей обрывается почти полностью.

Около четырех часов дня 17 января 2023 года жительница поселка Саммер Миомик укутала годовалого сына Клайда потеплее и вышла на улицу. Мальчику нездоровилось, и мать решила показать его врачу. Ну улице была пурга, но от ее дома до клиники — каких-то 100 метров с небольшим.

Саммер шла мимо местной школы, когда в белой снежной пелене совсем рядом с ней появился белый медведь. Хищник тут же напал на нее.

Свидетелями нападения стали сотрудники школы. Они бросились на помощь, схватив что было под рукой. Медведь получил несколько ударов лопатами, бросился на защитников и обратил их в бегство.

Lenta.ru

Школьные работники захлопнули двери школы перед носом у медведя и бросились звонить людям с оружием. Вскоре на место прибежали два охотника и застрелили зверя, но Саммер и Клайд были уже мертвы. Одним из опоздавших спасателей был возлюбленный женщины и, судя по всему, отец ребенка.

Его родственник позже сказал в интервью, что этот мужчина пережил то, чего не увидишь в фильмах ужасов. Трудно с этим спорить.

Медведь, убивший мать с ребенком в Уэльсе, был, по словам очевидцев, молодым самцом, который выглядел очень истощенным. Для ученых происшествие на Аляске стало знаком весьма тревожной тенденции, которая, видимо, в ближайшие годы будет только нарастать.

Мирное сосуществование

Отношения белых медведей с человеком до последнего времени складывались довольно мирно — в первую очередь потому, что людей в ареале обитания этого хищника мало, и ему всегда хватало еды, добытой своими силами. Случаются, конечно, инциденты и травмы, но с 1870 по 2014 год в мире было зарегистрировано только 20 встреч полярных медведей с человеком со смертельным исходом для последнего.

Правда, сами звери в начале XX века часто гибли от рук охотников и браконьеров. В России, например, добыча белого медведя была запрещена еще с 1950-х, а в США и Канаде действуют квоты на отстрел, причем разрешение на охоту выдают в основном представителям коренных народов Севера, у которых этот промысел является частью традиционного уклада жизни.

Белый медведь — зверь уникальный во многих отношениях. На самом деле его кожа — черная, шерстинки его шубы — полые внутри и служат отличной защитой от холода. У белого медведя более плоская голова и длинная шея, чем у его собратьев, он отличный пловец, причем может преодолевать большие расстояния в ледяной воде даже в штормовую погоду. Длина тела хозяина Севера может достигать трех метров, а вес — 700-800 килограммов. Самки обычно мельче примерно вдвое.

Интересно, что у народов Крайнего Севера существует легенда о гигантском медведе, который был более пяти метров в длину и весил больше тонны. Археологи действительно нашли локтевую кость гигантского белого медведя, который соответствовал размерам героя легенды. Считается, что эти предки современных полярных косолапых вымерли в конце ледникового периода.

Современные белые медведи охотятся в основном на льду в океане, где добывают тюленя, нерпу, моржа и прочих морских животных. Обычно они поджидают добычу у лунки во льду и оглушают ударом лапы, когда та выныривает, чтобы глотнуть воздуха. При этом только два процента походов за добычей заканчиваются успехом, так что медведю приходится изрядно потрудиться ради выживания.

Жизнь на Крайнем Севере внесла в привычки этих хищников достаточно серьезные отличия от лесных собратьев. Так, белые медведи-самцы практически не впадают в спячку, а если и спят, то совсем недолго. Да и самки обычно забираются в берлогу только во время беременности. Из-за суровых условий жизни времени на зимний сон практически нет.

Медведи и легенды

Разумеется, люди не могли не оценить мощь, выносливость, хитрость и терпеливость белых медведей. Эти хищники стали героями фольклора северных народов с древнейших времен.

У эскимосов есть легенда о великом Нануке — белом медведе в переводе с инуктитута. Он является повелителем всех медведей и строго следит за соблюдением древних правил. Именно Нанук решает, кто из охотников-эскимосов достоин добычи. С телом убитого медведя нужно обращаться уважительно: пускать в пищу все его мясо, но не трогать печень. Из шкуры нужно шить одежду, но перед этим ее следует на несколько дней повесить в специальном месте в жилище, чтобы умилостивить душу медведя. Если эти правила соблюдены, Нанук поможет охотнику, если нет — расскажет всем окрестным медведям о нарушителе, и они будут обходить его стороной.

Lenta.ru

В Скандинавии есть легенда, что когда-то у полярного медведя был длинный пушистый хвост. Однажды его приятель лис предложил чудесный способ ловли рыбы хвостом в проруби, который якобы не требовал никаких усилий. Жадный косолапый согласился освоить новую рыбацкую технологию и остался без хвоста, когда вода в проруби замерзла. Эта притча о вреде погони за дармовщиной на Руси превратилась в сказку о Волке и Лисе.

Существует также норвежская сказка о том, как белый медведь посватался за дочку местного рыбака, обещая ему богатство. Отец согласился, да и девушка была не против. Медведь унес ее в свой огромный заколдованный замок. Когда заходило солнце, он превращался в красивого молодого мужчину, но дочке рыбака нельзя было видеть его. Однажды любопытство взяло верх, и она решила посмотреть, как выглядит ее суженый по ночам.

Девушка зажгла свечу и поднесла ее к лицу спящего. Капли воска упали на кожу человека-медведя, и он с криком проснулся. Выяснилось, что северный принц был проклят, и если бы дочь рыбака прожила с ним в согласии год, не видя его лица, проклятие было бы снято. Теперь несчастному пришлось жениться на королеве троллей, которая живет далеко на севере. Прекрасный дворец исчез, а девушка отправилась на поиски своего любимого.

Подобные легенды, где белый медведь превращается в человека, есть почти у всех северных народов. Они явно указывают на огромное уважение, которое люди испытывали к хищнику.

Злой медведь

В европейских хрониках первый задокументированный рассказ о встрече с белым медведем относится к 1595 году, и ничего сказочного в нем нет. Тогда жертвами хищника стали два участника второй экспедиции Виллема Баренца на Крайний Север.

Медведица набросилась, прокусила ему голову и начала пить кровь. Остальные мужчины, числом около 20, бывшие на суше, побежали туда, чтобы или спасти товарища, или хотя бы отогнать медведицу от тела. Они зарядили ружья и похватали пики. Увидев их, медведица, которая все еще терзала тело убитого, яростно бросилась в атаку. Она схватила одного из них и разорвала на куски, а остальные разбежались, — Геррит де Фер, участник второй и третьей экспедиций Виллема Баренца

В истории Российской империи тоже существует знаменитый эпизод противостояния белых медведей и человека. В 1743 году житель Мезени Еремей Окладников снарядил экспедицию для промысла моржей и китов в районе архипелага Шпицберген.

Через девять дней после начала путешествия судно с 14 охотниками на борту затерло льдами, и экипаж решили зимовать на островах. Четверо во главе с Окладниковым отправились на разведку и нашли хижину с печью, построенную ранее жителями Мезени. Когда разведчики вернулись, корабля на прежнем месте не оказалось. Судя по всему, он затонул вместе с их товарищами, оставшимися на борту. Так началась эпопея шестилетнего выживания на острове, в которой белые медведи были едва ли не главными антагонистами людей.

Хищников на островах оказалось очень много, даже выйти из хижины в одиночку было невозможно. Порох и пули для ружей скоро кончились, и отбиваться от медведей охотникам пришлось с помощью подручных средств. В частности, они изготовили рогатины и наконечники для стрел.

Lenta.ru

Медведи караулили около хижины, врывались в сени — одним словом, пытались добраться до людей любым способом. За шесть лет выживания в Арктике Окладников с собратьями по несчастью убили десять медведей, причем только на одного из них они напали сами.

15 августа 1748 года к архипелагу подошло судно некоего купца-старовера, который почему-то возжелал перезимовать в суровых условиях. Выживальщикам пришлось заплатить капитану 80 рублей, чтобы он вывез их на Большую землю.

В оправдание медведям нужно сказать, что их привлекали, скорее всего, не Окладников со товарищи, а мясо тюленей и прочей живности, которое хранилось в жилище. Сейчас столкновения с белыми медведями и их собратьями другого цвета шерсти происходят по тем же мотивам. Впрочем, в случае с белыми медведями появилась и еще одна причина.

Между нами тает лед

Многие ученые уже заявили, что нападение на людей на Аляске — не случайность. Дело в том, что из-за потепления, которое одни исследователи считают следствием выбросов парниковых газов, а другие — естественным циклическим изменением климата, сокращается естественная среда обитания белых медведей. Прибрежного льда в арктических районах все меньше, хищникам приходится оставлять привычные охотничьи угодья в океане и дольше оставаться на суше.

В 2019 году село Рыркайпий в Чукотском автономном округе оказалось в настоящей осаде. Всего в полукилометре от поселения обосновались 56 медведей, которые пришли на бывшее лежбище моржей и питались тушами погибших животных. Медведи всех видов стараются держаться друг от друга подальше, так что это событие было в своем роде уникальным.

Старший научный сотрудник Института биологических проблем Севера РАН Анатолий Кочнев тогда рассказал в интервью «Ленте.ру», что дело именно в сокращении полярных льдов, и подобные процессы наблюдаются по всему Северу — от Новой Земли до берегов США и Канады.

Последние 20 лет лед в Арктике отступает, и не будем говорить, из-за глобального ли потепления или из-за чего-то еще. Для медведя это неважно. Важно, что льда стало мало, — Анатолий Кочнев, старший научный сотрудник Института биологических проблем Севера РАН

Медведь, убивший мать с ребенком в Уэльсе, по словам очевидцев, был молодым самцом и выглядел очень исхудавшим. Очевидно, что происшествие на Аляске стало знаком весьма тревожной тенденции, которая в ближайшие годы сохранится и даже усилится.

По данным из канадского Черчилля, популяция медведей там сократилась с 842 особей в 2016 году до 618 в 2021-м. Специалисты считают, что животные умирают от голода. Белые медведи и так размножаются достаточно медленно, а бескормица последних лет ударила по популяции еще сильнее.

Именно это обстоятельство вынуждает хищников искать пропитание рядом с поселениями людей. Белый медведь может учуять съестное на расстоянии до 30 километров, и при отсутствии возможности охотиться на привычную добычу поселки на побережье стали пахнуть более привлекательно.

Тюрьма для белых

Канадский городок Черчилль, несмотря на суровый климат и удаленное расположение от очагов цивилизации (до столицы провинции Манитоба, города Виннипег, целая тысяча километров), место весьма оживленное.

Сейчас его население составляет около 900 человек, по большей части представителей местных народов чипевайан и кри. Несмотря на удаленность от крупных населенных пунктов, городок является популярной туристической точкой, куда едут любители оригинального отдыха. Здесь можно отправиться на экскурсии по лежбищам моржей, понаблюдать за жизнью морских котиков и, конечно же, белых медведей.

Именно в Черчилле, вокруг которого мохнатых хищников особенно много, работает весьма странная тюрьма — «Место содержания полярных медведей», рассчитанная на 30 заключенных. Попадают в нее косолапые, которые слишком близко подбираются к городу и причиняют неприятности людям.

Раньше обнаглевших медведей просто отстреливали, но к концу 70-х решили найти более гуманный метод взаимодействия с хищниками.

Нарушителей порядка приговаривают к срокам от двух дней до месяца, держат в достаточно тесных клетках и почти не кормят, чтобы у них не осталось никаких приятных воспоминаний о визите в город. Отсидевших зэков усыпляют и возвращают в естественную среду обитания.

Lenta.ru

Этому уникальному заведению около 40 лет. Как ни странно, существует аж три версии времени и причины его основания . По одной версии, тюрьму открыли то ли в 1978-м, то ли 1982 году из-за того, что белые медведи слишком уж освоились рядом с людьми и начали вести себя все более развязно. По другой — исправительное заведение было решено открыть после того, как медведь задрал местного жителя в 1983 году.