Баба-яга молодости — о причудливом мире румынских мифов

Фольклорист, писательница и переводчик Наталия Осояну в книге «Румынские мифы» показывает замысловатую красоту и самобытность румынской мифологии, открывая читателю дверь в неизведанный мир.

Фото: ГлагоL ГлагоL

Здесь есть свои драконы — балауры, колдуны — соломонары и жар-птицы — маястры. Здесь Бог и дьявол создавали землю сообща. А за маской знаменитого графа Дракулы скрывается переплетение нескольких фольклорных мотивов, одинаково далёких от образа аристократического кровопийцы.

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Предупреждаем: книга невероятно затягивает и не отпускает. Так что отложите все дела на потом, потому что румынские мотивы — это очень, очень интересно.

«Американские боги» в Румынии

Румынская мифология — пример «Американских богов» в реальной истории, поскольку территория современной Румынии находилась на перекрёстке культур и на ней сменились как минимум три мифологические эпохи: фракийская, римская и христианская. Взаимовлияние религиозных культов привело к формированию пантеона, состоящего из вроде бы христианских святых во главе с христианским же Богом.

Но стоит копнуть чуть глубже, и выясняются удивительные вещи: взять хотя бы тот факт, что мир и человечество, если верить румынским преданиям, создавали сразу два демиурга — светлый и тёмный, тот самый враг рода человеческого, или дьявол.

Если учесть, что на всём протяжении своей истории культура народа, который ныне именуется румынским, испытывала ещё и влияние соседних культур, в том числе славянской, картина становится ещё более сложной и красивой.

Казалось бы, при чём тут ёж?

Каким бы ни был способ создания земли, легенды сходятся в одном: сразу же после своего возникновения она была плоской, как стол. Эта деталь, как и многие другие, наводит на странную мысль: получается, что у светлого демиурга не было никакого долгосрочного плана и цели. Разболелась спина и надо полежать? Хорошо, вот и ровное место, будущий Иерусалим, пуп земли.

А ещё были животные, к которым Господь обращался за помощью и советом. Их обычно три: лягушка, пчела и ёж. Первая ныряет и достает землю со дна; вторая отправляется к ежу с вопросом о том, что же делать дальше.

Собственно ёж сперва говорит, что ничего посоветовать не может, а потом растерянно бормочет себе под нос, что кому как не Богу знать о необходимости гор и долин, чтобы по ним потекли реки, собрались озёра… Иногда сам ёж и творит эти горы и долины, забираясь под землю и выставляя иголки наружу. А ещё в ряде легенд даёт советы Господу сжать землю, которая оказалась слишком велика для сотворенного небесного купола.

Но не верьте мордашке ежа, привычного персонажа множества сказок для самых маленьких. Прежде всего, в этих легендах он явно заменяет тёмного демиурга — и хотя не пытается обмануть Бога, сам факт такой подмены явно неслучаен.

Мума Пэдурий: совсем как Баба-яга, но в молодости

Мума или Мама Пэдурий («Лесная мать»), она же Пэдуряна, Пэдуроайкэ, Сурата-динпэдуре — ближайшая родственница славянской Бабы-яги. Как правило, она выглядит уродливой старухой, очень высокой и с волосами до земли, но в некоторых случаях оказывается наполовину женщиной, наполовину мужчиной; иногда — наполовину деревом; в целом же ей доступен любой облик.

Мума Пэдурий обитает в лесной чаще, в хижине или прямо в дупле какого-нибудь дерева. У неё есть дети — очень тихие дети, поскольку Мума Пэдурий ворует чужие сны и отдаёт им, ведь иначе эти малыши очень несносные.

Как-то раз, если верить преданию, детишки так взбесили маму, что она их прокляла и превратила в рой ядовитых насекомых.

Поскольку Мума Пэдурий в лесу главнее всех, она заботится о деревьях и взращивает их, кормит своим молоком, как младенцев, а также решает, кому из них жить, кому нет. Именно поэтому не стоит удивляться, что иной раз в лесу с виду здоровое дерево падает, а какая-нибудь коряга знай себе растёт — просто так решила Мума.

Что ещё?

Сказать, что книга о румынских мифах интересная — это не сказать ничего. Наталия Осояну остроумно и увлекательно рассказывает столько потрясающих историй, что невозможно остановиться и не читать. И образы тут порой до боли знакомые.

«Румынская магия далека от аристократизма стокеровского графа-отшельника, — пишет Наталия, — она близка к земле и проста по своей сути. Она, как и вся жизнь крестьянина, зависит от природы с её милостями. Кажется, если бы по волшебству исчезли расстояние и языковой барьер, румынский крестьянин понял бы славянского без особого труда».