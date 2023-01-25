Как Татьянин день стал праздником российских студентов

В России есть праздник, который считается единственным, когда переплетаются церковь и наука. Правда, наука молодая, гуляют те, кому еще только предстоит стать учеными и специалистами. 25 января отмечается Татьянин день – римской великомученицы, ставшей чудесным образом покровительницей всего российского студенчества.

Фото: ГлагоL ГлагоL

Случилось так благодаря тому, что именно в этот день в 1755 году был учрежден первый в стране Московский государственный университет, который как раз пришелся на день памяти святой Татьяны. Но если посмотреть на точную дату подписания императрицей Елизаветой Петровной распоряжения об открытии университета, то можно увидеть, что случилось это 23 января по новому стилю. А указ вышел и вовсе 4 февраля.

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Так почему же так вышло, что празднуем именно 25 января? А вот тут как раз и есть уникальность праздника, о котором сказали в самом начале – его празднуют именно в Татьянин день и никакой иной. По Юлианскому календарю, которого придерживается Русская православная церковь, он отмечается 12 января.

Так было, что в середине XVIII века, что сейчас. Но по Григорианскому календарю дата смещается, там постоянно прибавляются накопившиеся дни по отношению к старому стилю, и уже в XX веке пришлась на 25 января. Поэтому даже если спустя века дата снова сместится, то студенты все равно его будут праздновать в Татьянин день.

А именно они и сделали его таким бесшабашным и веселым. Правда, нынешним studiosus («изучающий», лат.) по масштабам гуляния далеко до своих предшественников в прошлые века. Кстати, «студенты» в латыни означает именно людей, занятых изучением, работой над познаниями, а вовсе не ученик, как многие полагают – в латыни это discipulus.

Так вот, студенты с самого начала принялись праздновать Татьянин день так, что вся Москва буквально вставала на уши. Но с удовольствием. Причин тому было масса – и день рождения университета, и церковный праздник, но основная установившейся традиции и великого шума в Татьянин день видится в ином. В конце января заканчивалась сессия и именно с этого дня начинались каникулы! И как такое не отметить?

Со временем количество выпускников множилось, но все, кто когда-то учился в университете, продолжали считать Татьянин день важнейшим праздником в своей жизни. Так что не удивительно, что гуляла вся образованная Россия. Впечатления бесшабашной молодости – самые запоминающиеся, это именно то, что вспоминают в старости.

Даже пожилому профессору, степенному уже адвокату или врачу в этот день тоже хотелось снова почувствовать себя молодым. Поэтому 25 января снимались все различая в статусе и социальном положении – все становились просто студентами. По воспоминаниям живших в XIX веке, дозволялись любые вольности и опускались все условности, в силу вступало великое студенческое братство.

Но и про святую Татьяну не забывали – все же именно благодаря ей могли так весело провести этот день. Поэтому утро 25 января начиналось с торжественного молебна в университетской церкви, освященной в честь этой святой. Хотя сама она никакого отношения к наукам при жизни не имела, а завершила ее трагически.

Татиана была римлянкой и жила в этом городе в первой половине III века. Ее отец трижды становился консулом, но при этом и он сам, и его супруга были тайными христианами, которые посещали богослужения в знаменитых римских катакомбах. В христианстве они воспитали и дочь, которая, став взрослой отказалась от замужества и полностью посвятила себя служению Христу, даже стала диаконисой, что было необычным даже во времена раннего христианства.

Часто утверждается, что она приняла мученическую смерть за свою веру по распоряжению императора Александра Северуса. Но это неверно, хотя именно в период его правления. Дело в том, что на престол он взошел в 208 году шестнадцатилетним юношей после свержения и гибели своего двоюродного брата императора Гелиобала и государством фактически управляли его советники, главным из которых был римский эпарх Ульпиан. Не отдали они всю полноту власти и когда Александр стал полностью совершеннолетним. Вот Ульпиан как раз был непримиримым противником христианства и его жестоким преследователем. Сам Александр ничего поделать не мог, хотя явно относился с сочувствием к Татьяне – ведь его мать, Юлия Авита Мамея тоже была христианкой и даже в покоях императора вместе с римскими богами стояла и статуя Христа.

Именно по распоряжению Ульпиана была схвачена Татьяна и после отказа поклониться старым богам была подвергнута жестокой казни. Ей приписали еще и колдовство, поскольку, по утверждению церкви, когда привели в храм Аполлона, то случилось землетрясение, разрушившее и его статую, и часть самого святилища. Христиане же считают это чудом и свидетельством божественного предназначения святой. 12 января 226 года по Юлианскому календарю Татьяну и нескольких христиан обезглавили.

Не почтить память такой великомученицы было невозможно. Но после церковной службы, всякая печаль улетучивалась. Университет открывал для посетителей свои коллекции и аудитории, которые могли посмотреть все желающие. Вручались награды отличившимся студентам и преподавателям – всё как и сейчас.

А потом начиналась неофициальная и самая ожидаемая часть. Москва знала об этом празднике и готовилась заранее, в нем принимали участие даже те, кто сроду студентом не был. А если кто ворчал и был недоволен таким «шумством», то находился в явном меньшинстве. Даже император Николай I поддержал студенческий праздник, когда раздались голоса, что, мол, день университета надо отмечать скромно и в день открытия или начала первых лекций. Тогда он издал распоряжение, что праздновать надо именно в Татьянин день.