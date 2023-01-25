Взрыв шаттла «Челленджер»: тайна космической катастрофы XX

35 лет назад произошло крушение американского шаттла «Челленджер». Эта трагедия стала одной из крупнейших космических катастроф ХХ века. Что же стало ее причиной? И все ли тут так однозначно?

Фото: Русская семерка Русская семерка

История «Челленджера»

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В 1971 году в США началось строительство космических летательных аппаратов многоразового использования – «Space Shuttle», что в переводе означает «космический челнок». Им предстояло курсировать между Землей и ее орбитой, доставляя различные грузы на орбитальные станции. Кроме того, в задачи «челноков» входили монтажные и строительные работы на орбите и проведение научных исследований.

В июле 1982 года в распоряжение НАСА был передан шаттл «Челленджер». До рокового дня он пережил уже девять успешных запусков.

28 января 1986 года шаттл выполнял очередной космический рейс. На борту находилось семь человек: 46-летний командир экипажа, подполковник Фрэнсис Ричард Скоби; 40-летний второй пилот, капитан Майкл Джон Смит; 39-летний научный специалист, подполковник Эллисон Сёдзи Онидзука; 36-летняя профессиональная летчица и научный специалист Джудит Арлен Резник; 35-летний физик Роналд Эрвин Макнейр; 41-летний специалист по полезной нагрузке, капитан ВВС США Грегори Брюс Джарвис; и, наконец, 37-летняя специалист по полезной нагрузке Шэрон Криста Корриган Маколифф, по профессии школьная учительница, единственное гражданское лицо в команде. Проблемы возникли еще перед полетом. Старт корабля из-за различных организационных, погодных и технических проблем несколько раз переносили. Наконец он был назначен на утро 28 января. Температура к этому моменту опустилась до -1°С.

Инженеры предупредили руководство НАСА о том, что это может повлиять на состояние уплотнительных колец двигателя, и порекомендовали снова отложить запуск, но их не послушали. К тому же обледенела стартовая площадка, но к 10 часам утра лед начал таять, и запуск все-таки состоялся.

Катастрофа и ее последствия

Старт произошел в 11 часов 40 минут с побережья Флориды. Семь секунд спустя из основания правого ускорителя повалил серый дым. На 58-й секунде полета шаттл начал разрушаться. Из внешнего бака стал вытекать жидкий водород, а давление в нем упало до критического уровня. На 73-й секунде полета бак полностью разрушился, и «Челленджер» превратился в огненный шар. Шансов на спасение у членов экипажа не было: система эвакуации людей на борту отсутствовала.

Обломки судна упали в Атлантический океан. 7 марта военные обнаружили на дне моря кабину, в которой находились тела погибших. При обследовании тел выяснилось, что какое-то время после катастрофы трое астронавтов – Смит, Онидзука и Резник, были еще живы, так как кабина оторвалась от хвостовой части. Им удалось включить персональные приборы подачи воздуха. Но пережить сильного удара о воду они уже не смогли.

К 1 мая из воды было извлечено 55% фрагментов челнока. Расследованием причин крушения несколько месяцев занималась специальная секретная Комиссия Роджерса (названная так по имени ее председателя Уильяма Пирса Роджерса). В ее состав входили ученые, инженеры, астронавты и военные.

В конце концов комиссия представила президенту Рейгану отчет, в котором подробно были изложены причины и обстоятельства гибели «Челленджера». Там было указано, что непосредственной причиной происшедшего стало повреждение уплотнительного кольца правого твердотопливного ускорителя. Оно не сработало при воздействии ударной нагрузки во время запуска двигателя, так как потеряло эластичность из-за низкой температуры.

Это привело к смещению элементов корабля и отклонению его от заданной траектории, вследствие чего он был разрушен в результате аэродинамических перегрузок.

Программу шаттлов свернули на три года. Соединенным штатам были нанесены огромные убытки в размере 8 миллиардов долларов. Было реорганизовано и само НАСА, в частности, там появилось особое ведомство, отвечающее за безопасность космических путешествий.

Крушение «Челленджера» - фейк?

Между тем, помимо официальной версии о технических неполадках как причине катастрофы «Челленджера», есть и другая, чисто конспирологическая. Она гласит, что крушение шаттла являлось фейком, постановкой, организованной НАСА. Но зачем понадобилось губить корабль? Очень просто, говорят конспирологи, программа шаттлов не принесла ожидаемого эффекта, и чтобы не потерять лицо перед СССР – основным конкурентом в области покорения космоса, США решили поискать повод для прекращения программы и перехода на традиционные одноразовые запуски. Хотя на самом деле шаттлы продолжали строиться и запускаться, взять хотя бы челнок «Колумбия», потерпевший крушение в 2003 году…

А как же погибший экипаж? Те же конспирологические источники утверждают, что в момент взрыва на борту челнока никого не было! И что якобы погибшие астронавты на самом деле живы. Так, Ричард Скоби якобы живет под своим собственным именем, возглавляет компанию «Cows in Trees ltd.». Майкл Смит преподает в Университете Висконсина. Онидзука и Макнейр будто бы выдают себя за собственных братьев-близнецов (не странно ли, что сразу у двоих членов экипажа вдруг оказались братья-близнецы?) А Джудит Резник и Криста Маколифф преподают юриспруденцию — одна в Йельском, другая в Сиракузском университете. И только о Грегори Джарвисе ничего не известно. Не исключено, что он и стал единственным погибшим на борту!