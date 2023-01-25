Коротко о том, кто такие "митьки"

"Митьки" – группа ленинградских художников-примитивистов, которые создали целую субкультуру на основе своих мировоззренческих принципов. Название движению дал его основатель Дмитрий Шагин. "Рамблер" рассказывает, в чем заключается философия этого сообщества и кто из известных людей в разное время в него входил.

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"Митьки" проповедуют непротивление злу насилием, добродушное отношение к жизни и всепобеждающую наивность. В "Митьковском словаре" множество слов вроде "дык", "братушка", "дурилка картонная", а подробно их философию описал в 1984 году "митек" Владимир Шинкарев.

Первая выставка картин, которые создали “митьки”, прошла в августе 1984 года в Доме культуры Усть-Нарвы. Меньше чем через год примитивисты выставлялись уже в Ленинграде. А начиная с 1990-х такие экспозиции проводятся регулярно, несколько раз в год.

В итоге образ "митька" стал жить собственной жизнью, и у субкультуры появились подражатели: "Новые митьки", "Московские митьки" и другие.

Музыкальная составляющая появилась у творчества “митьков” в 1985 году. В сентябре и октябре в рамках выставки художников в Доме ученых Усть-Ижоры проходил концерт Виктора Цоя. Через два года на "Днях митьковской культуры" выступил Александр Башлачев.