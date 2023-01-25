5 слов из студенческого сленга СССР

Современных студентов не понять? Возможно. Но их родители и бабушки тоже разговаривали так, что перевести их речь под силу было не каждому. Другое дело что часть этой лексики, как нередко происходит со сленгом, сейчас стала абсолютно привычной. "Рамблер" рассказывает, какие словечки постоянно использовали в речи советские студенты.

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Дембеля

Так в советское время называли выпускников, хотя слово могло использоваться и в другом значении. Например, могло применяться и по отношению к студенту, который вернулся в вуз после службы в армии.

Стипешка

А еще стипуха и стипа! Все эти обозначения одной из самых приятных черт студенческой жизни в советский период если не появились, то точно активно использовались.

Курсач и курсовик

Эти слова могут быть синонимами — обозначать курсовую работу. А могут использоваться совершенно по-разному. Например, "курсовиками" преподаватели называют также студентов, которые пишут курсовые работы под их руководством.

Бомба