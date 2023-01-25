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51 минуту назад

5 слов из студенческого сленга СССР

Мира Маркина

Современных студентов не понять? Возможно. Но их родители и бабушки тоже разговаривали так, что перевести их речь под силу было не каждому. Другое дело что часть этой лексики, как нередко происходит со сленгом, сейчас стала абсолютно привычной. "Рамблер" рассказывает, какие словечки постоянно использовали в речи советские студенты.

5 слов из студенческого сленга СССР
Фото: Wikimedia commonsWikimedia commons

Дембеля

Так в советское время называли выпускников, хотя слово могло использоваться и в другом значении. Например, могло применяться и по отношению к студенту, который вернулся в вуз после службы в армии.

Стипешка

А еще стипуха и стипа! Все эти обозначения одной из самых приятных черт студенческой жизни в советский период если не появились, то точно активно использовались.

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Курсач и курсовик

Эти слова могут быть синонимами — обозначать курсовую работу. А могут использоваться совершенно по-разному. Например, "курсовиками" преподаватели называют также студентов, которые пишут курсовые работы под их руководством.

Бомба

Это шпаргалка — листочек с правильным ответом на какой-то вопрос, который студент прячет в "укромное" место, чтобы использовать на экзамене или контрольной работе. Но есть еще "бомбовик" — это царь-шпаргалка, "указатель", благодаря которому нужную "бомбу" можно найти. Если вы пронумеровали каждую тему, а на отдельный листочек написали, чему какой номер присвоили, то последний листочек — и есть "бомбовик"

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