Почему нельзя примерять чужое и продавать свое свадебное платье

Свадьба — один из самых трепетных и важных событий в жизни любой девушки, поэтому с этим днем связано столько примет. И, конечно, суеверия не обошли стороной наряд невесты. Считает, что примерять свадебное платье с чужого плеча ни в коем случае нельзя, а свое надо хранить и беречь.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Почему нельзя примерять чужое платье

Считается, что у каждого человека своя, уникальная энергетика, которую одежда впитывает быстро и навсегда. А в день свадьбы эмоции у невесты, конечно, зашкаливают. Иногда, кстати, не самые приятные, ведь девушка может устать, разозлиться, если что-то пошло не так или разочароваться в близких людях.

Примеряя платье, вы перенимаете эмоции и энергетику владелицы платья. А некоторые эзотерики считают, что и карму той, что выходила в этом наряде замуж.

Кроме того, считается, что, примеряя чужое платье, вы на время берете на себя судьбу невесты. Возможно, ее болезни или невзгоды. На какой период времени переходит судьба, никто не знает. Но многие вспоминают, что неудачи в их жизни начались именно после примерки чужого свадебного платья.

Также примета гласит, что если незамужняя красавица примерит чей-то свадебный наряд, то она рискует уже никогда не отправиться под венец и не обрести счастья в личной жизни.

Почему нельзя продавать свое платье

Свадьба отгремела, подарки разобраны, медовый месяц закончился, а роскошный наряд занимает немало места в шкафу. Многие решают, что лучший вариант — продать платье следующей невесте. Но те, кто верит в приметы, считают, что поступать так ни в коем случае нельзя.