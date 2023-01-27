За что посадили в ГУЛАГ конструктора Алексея Лютого

Вопрос «Кто изобрел автомат Калашникова?» звучит так же забавно, как и, например, «Кто написал роман Льва Толстого «Анна Каренина»?». Тем не менее нелепость вопроса о прославленном автомате лишь кажущаяся. Прежде всего потому, что за каждым изобретением в наши дни стоит целая группа разработчиков, и АК – не исключение. Есть и еще одна причина задать этот странный вопрос: в последнее время появилось много публикаций, в которых идет речь о других претендентах не просто на соавторство с М.Т. Калашниковым, но и на прямое авторство легендарного оружия.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Василий Федорович Лютый – видный инженер, конструктор-оружейник. Он родился в 1918 году на Кубани в семье рабочего. Окончил ФЗУ, затем индустриальный техникум, и в числе лучших выпускников был направлен в Артиллерийскую академию в Ленинград. Не нужно считать, что комсомольская путевка давала молодому человеку гарантию зачисления в это престижнейшее учебное заведение, известное с царских времен. Он выдержал серьезный конкурс. Академию Василий окончил в мае 1941 года и получил распределение на должность инженера-испытателя Научно-исследовательского полигона стрелкового и минометного вооружения Главного Артиллерийского управления.

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Всю войну коллектив, в котором трудился Василий Федорович Лютый, занимался доводкой и отладкой новых видов вооружения для РККА. Он был не просто испытателем, он принимал самое непосредственное участие и в конструкторской работе. На его счету доводка противотанковых ружей ПТРД и ПТРС, пулеметов СГ-43 и СГМ. В.Ф. Лютый был награжден за свою работу орденом «Знак почета».

В 1943 году группа конструкторов в составе: Лютый, Афанасьев, Дейкин, создала пулемет, получивший название «ЛАД». На вооружение пулемет принят не был, однако, работа над ним дала очень важный материал для разработки автоматического оружия для бойцов пехоты.

В 1943 году перед конструкторами была поставлена задача разработки оружия под промежуточный патрон 7,62х39 мм. Предполагалось создать целое «семейство» оружия, в которое входили бы пулемет, карабин и автомат. В.Ф. Лютый руководил этими работами и, в частности, занимался подготовкой технических требований конкурса образцов.

В 1945 году Лютый возглавил испытательное подразделение полигона.

Активная работа на полигоне привела к тому, что Василий Федорович практически лишился слуха. Однако, работы своей над новым оружием для РККА он не прекратил, и, помимо этого стал автором ряда научных исследований по обобщению опыта применения различных видов автоматического вооружения.

В 1951 году по доносу В.Ф. Лютый был арестован, и осужден за антисоветскую пропаганду к 25 годам лишения свободы и 5 годам поражения в правах. На лесоповале Лютый провел, к счастью, немного времени. Уже 1953 году он был переведен в «шарашку» в Горьковской области, а в 1955 году его дело было пересмотрено и приговор был отменен. Лютый получил звание инженер-полковника и вернулся на работу в НИИ.

В конце жизни В.Ф. Лютый занимался научной и преподавательской деятельностью в Киевском политехническом институте. Он скончался в 1990 году.

С Михаилом Калашниковым Василий Федорович Лютый познакомился в 1945 году, когда молодой изобретатель был направлен служить на испытательном полигоне. За спиной у Калашникова к тому времени было несколько технических разработок (приспособление к пистолету ТТ, позволяющее стрелять через щели в башне танка, инерционный счетчик выстрелов из танковой пушки и др.), которые хоть и не были приняты к серийному производству, тем не менее, получили высокую оценку специалистов. Технического образования у Калашникова не было, но Михаил Трофимович, по признанию Лютого был из числа самородков, щедро одаренных от рождения.

Первая модель пистолета-пулемета, предложенная Калашниковым в 1942 году, была отвергнута специалистами Главного артиллерийского управления. В заключении было сказано: «Пистолет-пулемет Калашникова в ... настоящем виде своем промышленного интереса не представляет».

Но Калашников, как говорится, не успокоился и продолжил разработку автоматического оружия.

С 1943 года, как уже было сказано, конструкторы страны работали над созданием автоматического оружия под промежуточный патрон 7,62х39 мм. Калашников представил свой проект в 1945 году, и он вновь был отвергнут комиссией. При этом специалисты отмечали удачные стороны разработки, в том числе компактность, наличие одиночного огня, «удачное совмещение переводчика и предохранителя» и др. Калашников обратился за помощью к Лютому. Сам Василий Федорович в своих воспоминаниях писал об этом так: «Неудачные испытания автомата я переживал вместе с Михаилом, ведь мы были в дружеских отношениях. Поэтому, когда он попросил меня ... посмотреть автомат..., чтобы наметить программу доработки, я, конечно, согласился». Лютый сделал ряд замечаний и указаний, которые помогли Калашникову исправить недочеты, привлек к работе видного военного инженера Дейкина. Доводкой автомата занимались специалисты оружейного завода в Коврове.

Результатом деятельности этого коллектива, которым, по существу, руководил Лютый, стали успешные испытания АК в 1947 году. В 1949 году доработанная конструкция АК была принята на вооружение в Советской Армии.

Драматичность истории создания легендарного автомата, его многочисленных доводок и переделок, участие в этой работе многих людей и трудовых коллективов дают основания приписывать Калашникову самых разнообразных соавторов и даже отрицать авторство Михаила Тимофеевича.

В Коврове, где на заводе No2 имени Киркижа Калашников работал над своим автоматом, многие считают, что незаслуженно забыта роль конструктора Александра Зайцева, который занимался технической документацией и чертежами. Вместе с Калашниковым они буквально жили на заводе, выходя лишь в баню. Вроде бы, были даже планы назвать оружие «автомат Калашникова-Зайцева», но фамилию Зайцева якобы сочли несерьезной.

Другие приписывают заслугу создания автомата полностью Лютому, считая, что Калашников, имевший лишь 7 классов образования, никак не мог додуматься до столь простой и эффективной модели.