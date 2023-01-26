Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+5° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
1 час назад

ДНК-анализ внука Сталина: что в нем особенного

Русская семерка

Биохимик Анатолий Клесов на основе ДНК-анализа, взятого у внука Иосифа Сталина, сделал сенсационное открытие. Однако, многим его доводы оказались неправдоподобными, так как были основаны на его «лженаучном» направлении — ДНК-генеалогии.

ДНК-анализ внука Сталина: что в нем особенного
Фото: Русская семеркаРусская семерка

Согласно официальной биографии Иосифа Виссарионовича Сталина-Джугашвили, опубликованной в советские годы, отцом вождя был грузин по национальности. Сам же Сталин прекрасно владел грузинским языком, а в подростковом возрасте даже писал на нём стихи, которые печатались в местной прессе.

Видео дня

Несмотря на этом, далеко не все верили в грузинское происхождение Сталина. Например, Лев Троцкий, Осип Мандельштам и многие другие известные советские граждане полагали, что Сталин — осетин.

Споры о том, кем же являлся Иосиф Виссарионович по национальности, долгое время не утихали. Пролить свет на это «тёмное дело» решил профессор Анатолий Клесов. Он провёл анализ ДНК, материал для которого был взят у Александра Бурдонского, актёра и режиссёра, внука Сталина (его отцом был Василий Сталин, сын вождя).

Клесов пришёл к выводу, что родовые корни Сталина находятся в Осетии. И это несмотря на то, что родился он в грузинском Гори.

Оппоненты же Клесова указывали — учёный выдаёт желаемое за действительное. Его обвинили в том, что он выбирает не те способы исследования, следовательно и выводы делает неправильные.

Однако, теорию Клесова поддержал историк Эдвард Радзинский. Он подчёркивал, что отец Сталина, Виссарион, при рождении носил фамилию Джугаев. Позже он «превратил» осетинскую фамилию в грузинскую, изменив окончание -ев на -швили. Радзинский, кстати, не исключает и того, что «фокус» с фамилией был проделан куда раньше. Так, «огрузиниться» мог ещё дед Сталина, который не хотел выделяться среди своих соседей.

Матери Сталина Екатерине Геладзе тоже приписывается осетинское происхождение. Якобы из Южной Осетии семья перебралась в Гори только после её появления на свет.

Но что важно, так это самовосприятие. И Екатерина, и Виссарион, и Иосиф «осознавали себя грузинами», а с этим уже никакие ДНК не поспорят.

Истории,Екатерина Геладзе,Василий Сталин,Александр Бурдонский,Осип Мандельштам,Лев Троцкий,Эдвард Радзинский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители