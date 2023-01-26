ДНК-анализ внука Сталина: что в нем особенного

Биохимик Анатолий Клесов на основе ДНК-анализа, взятого у внука Иосифа Сталина, сделал сенсационное открытие. Однако, многим его доводы оказались неправдоподобными, так как были основаны на его «лженаучном» направлении — ДНК-генеалогии.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Согласно официальной биографии Иосифа Виссарионовича Сталина-Джугашвили, опубликованной в советские годы, отцом вождя был грузин по национальности. Сам же Сталин прекрасно владел грузинским языком, а в подростковом возрасте даже писал на нём стихи, которые печатались в местной прессе.

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Несмотря на этом, далеко не все верили в грузинское происхождение Сталина. Например, Лев Троцкий, Осип Мандельштам и многие другие известные советские граждане полагали, что Сталин — осетин.

Споры о том, кем же являлся Иосиф Виссарионович по национальности, долгое время не утихали. Пролить свет на это «тёмное дело» решил профессор Анатолий Клесов. Он провёл анализ ДНК, материал для которого был взят у Александра Бурдонского, актёра и режиссёра, внука Сталина (его отцом был Василий Сталин, сын вождя).

Клесов пришёл к выводу, что родовые корни Сталина находятся в Осетии. И это несмотря на то, что родился он в грузинском Гори.

Оппоненты же Клесова указывали — учёный выдаёт желаемое за действительное. Его обвинили в том, что он выбирает не те способы исследования, следовательно и выводы делает неправильные.

Однако, теорию Клесова поддержал историк Эдвард Радзинский. Он подчёркивал, что отец Сталина, Виссарион, при рождении носил фамилию Джугаев. Позже он «превратил» осетинскую фамилию в грузинскую, изменив окончание -ев на -швили. Радзинский, кстати, не исключает и того, что «фокус» с фамилией был проделан куда раньше. Так, «огрузиниться» мог ещё дед Сталина, который не хотел выделяться среди своих соседей.

Матери Сталина Екатерине Геладзе тоже приписывается осетинское происхождение. Якобы из Южной Осетии семья перебралась в Гори только после её появления на свет.