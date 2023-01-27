Что почитать, когда тебе грустно — список веселых книг

Эти истории точно заставят смеяться, даже когда на душе совсем не весело.

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«Сага», Тонино Бенаквиста

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Книга, которую вы точно прочтёте на одном дыхании. Сюжет вертится вокруг четырёх сценаристов. Они вместе будут работать над самым дешёвым сериалом, который будут крутить по телевизору в четыре утра, – «Сагой». Непонятно, кто и зачем будет его смотреть. Но вскоре творение героев приобретает популярность во всей Франции.

«Сага» в корне изменила жизнь главных героев, съёмочной группы и жителей всей страны. Однако, чтобы узнать, как именно, придётся дождаться, пока «покажут» последнюю серию. Тогда все детали сюжета наконец раскроются.

«Женщины непреклонного возраста», Александр Цыпкин

Цыпкин и сам как персонаж — лиричный питерский хулиган, который работает пиарщиком. Эти юмористические истории вам захочется пересылать друзьям, чтобы обсуждать их и смеяться вместе. Одно название книги чего стоит. Это короткие зарисовки из жизни про всё на свете — отношения между мужчиной и женщиной, подсмотренные ситуации на улице, подслушанные разговоры в лифте и так далее.

«Манюня», Наринэ Абгарян

Очень колоритная книга, которая пропитана ароматом пряностей, красотой кавказских гор и добродушностью восточных людей. Сам сюжет рассказывает о рыжеволосой маленькой бестии, которая живёт с грозной и вездесущей армянской бабушкой. Манюня успевает всё — и находить новых друзей, и шкодить, и получать за это от своей грозной бабули. Кстати, у книги есть не менее интересная и смешная экранизация, очень рекомендую.

«Вещие сестрички», Терри Пратчетт

Вообще, любая книга Терри Пратчетта достойна оказаться в этом списке. Но «Вещие сестрички» особенно. Это история про трёх сестёр-ведьм, которые развлекаются тем, что творят справедливость, наказывая непорядочных людей. Шабаши, колдовство и заклинания к искрометному юмору прилагаются.

«Уникальный экземпляр. Истории о том о сём», Том Хэнкс

Это сборник юмористических рассказов от знаменитого актёра. 17 историй, разные характеры, разные ситуации и много-много юмора. Персонажи Тома Хэнкса сооружают ракету и отправляются в ней на Луну, застревают в одном дне, никак не могут выбраться из Парижа во время турне блокбастера. Кстати, стилистику «Уникального экземпляра» оценил даже такой мастер, как Том Фрай. А уж он-то знает толк в юморе.

«Сантехник, его кот, жена и другие подробности», Слава Сэ

Слава Сэ это современный талантливый писатель из Латвии. Его рассказы больше напоминают посты в социальных сетях — коротко и метко. Да это, по сути, и есть публикации из ЖЖ, которые оценили интернет-читатели и были замечены издателями. Вся эта книга представляет собой небольшие зарисовки из жизни. Персонажи вымышлены, но являются отражением самого автора, который, имея психологическое образование, работает сантехником, играет на гитаре, выступает в театре и пишет книги. Эти рассказы такие же интересные и разносторонние, как и сам он.

«Моя семья и другие звери», Джеральд Даррелл

Автобиография натуралиста Джеральда Даррелла, который с иронией описал свою жизнь со всеми её причудами. В основе сюжета лежит история семьи, прожившей на греческом острове Корфу около пяти лет. После прочтения вы точно влюбитесь во всех его нелепых и своеобразных родственников, домашних питомцев и многочисленных животных острова.

«Правила выживания в Джакарте», Оксана Багрий, Арина Цимеринг

Если вы никогда не читали «Правила выживания в Джакарте» — читайте «Правила выживания в Джакарте». Если вы любите смотреть голливудские боевики, криминальные комедии и распутывать клубки хитроумных планов, вы нашли идеальную книгу. «Джакарта» скрасит несколько ваших вечеров и заставит смеяться над диалогами между героями.

Вы погрузитесь в мир криминальной Джакарты — церковники-наркоторговцы, картель во главе с ужасающим Басиром и его бессмертным протеже, охота за скрижалями… то есть оттисками и много-много экшена.

«Смерть на Темзе», Роберт Торогуд

Возможно, название книги вам не кажется располагающим к веселью, но, поверьте, там есть над чем посмеяться.

Сюжет детектива завязан на убийстве, которое потрясло небольшой спокойный городок вблизи Темзы. Там есть слишком любопытные и чересчур свободные старушки. Они решают самолично заняться расследованием и распутать сложную цепочку, которая привела к трагичным событиям. У этих бабушек есть обаяние, чувство юмора и свои тайны, которые они позже доверят вам.

«Гипотеза любви», Али Хейзелвуд

Книга для тех, кому хочется любви. Сюжет «Гипотезы» максимально прост и тем очарователен — эта книга, возможно, заставит отложить сон до лучших времён.

Аспирантка Оливия сама по себе склонна попадать в неловкие ситуации, поэтому события романа начинаются как раз с одной из самых неловких. Чтобы доказать подруге, что у неё есть личная жизнь, Оливия целует первого попавшегося человека. И им оказывается гроза всего факультета — Адам Карлсен. С этого момента в жизни Оливии происходит цепочка событий, которая приведёт её либо к большой любви, либо к самой большой ошибке. А может, и к тому, и к другому.

Но главное, что вы на протяжении всей книги будете смеяться, краснеть с Оливией и за неё — в общем, отлично проведёте время. «Гипотеза» гарантированно сделает ваш день (а то и не один) гораздо лучше.

«12 стульев», Илья Ильф и Евгений Петров