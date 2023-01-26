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45 минут назад

Австралиец случайно выбросил украшения жены, а потом перерыл 8 т мусора

Секрет Фирмы

Мужчина по имени Фрэнк вернулся в пригород Мельбурна после отпуска. За время, пока его не было, продукты в морозилке испортились просто потому, что кто-то забыл закрыть дверцу. Конечно же, Фрэнка встретил ужасный запах, поэтому он быстро выбросил всё содержимое морозильного шкафа, забыв о ювелирке жены, которую прятали вместе с продуктами.

Мужчина случайно выбросил украшения жены, а потом перерыл 8 т мусора
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Австралиец спохватился, когда мусор из их района уже вывезли, однако связи решают всё даже на другом конце земли. Одноклассник Фрэнка неплохо устроился и стал членом местного муниципалитета, именно к нему взволнованный мужчина и обратился.

Чиновник дал товарищу контакт подрядчика по вывозу мусора — компании JJ Richards. На удачу Фрэнка, мусоровоз был на карантине и опустошить его ещё не успели. В результате машину пригнали на площадку муниципалитета и там выгрузили весь мусор. После и началось самое интересное — поиски золота.

В JJ Richards рассказали, что в мусоровозе было около 500 контейнеров, а это 6–8 т мусора. Мало кто верил в успех предприятия, но напрасно. Работники компании старательно разбирали мусор, а Фрэнк высматривал нужный пакетик и в конце концов заметил семейное золотишко.

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