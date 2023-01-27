«Мы ждали родителей, но никто не пришел»

Куряне, пережившие блокаду Ленинграда, вспоминают, как это было

Фото: Курская правда Курская правда

8 сентября 1941 года немецко-фашистские войска захватили Шлиссельбург (Петрокрепость) и полностью отрезали Ленинград от снабжения по суше.

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Так началась блокада города, которая продолжалась 872 дня.

Ровно 80 лет назад, 18 января 1943 года, войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокадное кольцо, а 27 января блокада была снята окончательно. Сегодня на территории Курской области проживают 18 человек, переживших ленинградскую блокаду. Накануне торжественной даты они поделились своими воспоминаниями…

«Воспитательница улыбалась и плакала»

Во второй половине ноября 1941 года по льду Ладожского озера была проложена автомобильная дорога, по которой в город подвозились боеприпасы, вооружение, медикаменты, топливо и продовольствие. Она получила название «Дорога жизни». Неокрепший тонкий лёд часто не выдерживал тяжести машин и ломался. До 6 декабря на Ладоге затонуло 126 машин.

Галина Александровна Полуянова (в детстве – Буханова) – одна из тех, кто выжил, благодаря этой дороге. В 1943 году осиротевшая четырёхлетняя Галя с детским домом уехала из родного города.

– Мой папа погиб в начале войны – он служил в военизированных пожарных войсках, – рассказывает Галина Александровна. – Первой умерла младшая сестра Зиночка. Потом не стало мамы. Осиротевших ребят забрали в приют: были сформированы специальные бригады, которые ходили по домам. Так я оказалась в Ленинградском детском доме № 20. Со старшей сестрой Женей мы к тому времени потерялись. Момент, когда мы расстались, совершенно стерся из памяти. Мы встретились лишь через много лет. Помню день эвакуации. Из-за бомбежки нам не удалось уехать в первый раз, и мы стояли на берегу. Плыли по открытой воде. Нас усадили на мешки с песком и укрыли брезентом. Наверное, чтобы во время бомбежки нам было не так страшно и чтобы уберечь от воды, которая плескалась совсем рядом. Мы переправились через Неву, но пережить ту дорогу довелось не всем. Потом, когда мы уже ночью ехали поездом, я помню, как на станции выносили умерших детей. В Ярославле нас распределили по детским домам. Когда мы приехали, шёл дождь. Нас встречали военные, помню, как они нас посадили в машины, укутав в свои шинели.

Детский дом № 96, куда попала девочка, находился в пяти километрах от Переславля-Залесского, в местечке Ботик. Все дети надеялись, что за ними придут родные. Просили воспитательницу писать письма на радио, чтобы их обязательно услышали.

– В группе нас было 30 человек, и одной воспитательнице было не успеть, – вспоминает Галина Александровна. – Решили, что писать будем сами, а воспитательница лишь помогать. У одной из девочек было красивое редкое имя – Мария-Тереза. Однажды за ней пришёл папа-военный. Весь детский дом смотрел, как дочь и отец уходят вместе. Надеялись, что когда-нибудь и мы уйдем так же. Но больше ни за кем не пришли. Потом мы надеялись, что нас хотя бы переведут в Ленинград, но и этому не суждено было сбыться. Некоторым маленьким ленинградцам все же посчастливилось вернуться в родной город. Но нам объяснили, что детский дом уже укомплектован, а Ленинград ещё предстоит восстанавливать. Помню, мы бунтовали, кричали: «Как же так! Ведь нас ждут родители!» Это была маленькая хитрость – почти все мы знали, что родителей уже нет. Но мы хотели домой… Помню День Победы. Мы уже ложились спать, и вдруг воспитательница сказала нам: «Победа!» Мы вскочили, стали прыгать, смеяться; «Ура! Теперь за нами приедут родители!» Она смотрела на нас, и то улыбалась, то плакала. Когда я стала старше, меня перевели в детский дом № 94, в Переславль-Залесский. А после детского дома я уехала в Казахстан – осваивать целинные земли. Там встретила свою судьбу, вышла замуж.

Галина Александровна сама уже была мамой, когда её нашла старшая сестра Женя. Все произошло благодаря знаменитой передаче поэтессы Агнии Барто «Ищу человека», которая появилась в 1965 году. Раз в месяц она выходила в эфир на радиостанции «Маяк».

Поиск людей основывался и на детских воспоминаниях. Как известно, детская помять хранит мельчайшие детали. Агния Львовна читала письма, рассказывала, как идёт поиск. Видимо, в редакцию попало письмо, которое маленькая Галя написала ещё в детском доме.

– Мне позвонили из детского дома и сказали, что меня ищет сестра, – рассказывает Галина Александровна. – Радости не было предела! Женя жила в Выборге, а я в Казахстане. В то время обе мы были молодыми мамами. Мы всё время переписывались, но встретились лишь через четыре года, когда ко мне смогла приехать сестра.

Из Казахстана Галина Александровна с семьёй переехала в Курск, на родину мужа. Город стал родным и для неё. Галина Александровна воспитала трёх дочерей. Сейчас у не внук, две внучки, три правнучки. Из рассказов бабушки они много знают о войне. Ровно через месяц 24 февраля Галина Полуянова отпразднует свой юбилей. Ей исполнится 85 лет.

Портфель из сумки от противогаза

Валентина Григорьевна Щетинина считает себя почти курянкой: более 40 лет она трудилась на курской обувной фабрике. В Курск она приехала по распределению после техникума. Здесь встретила свою любовь: супруги отпраздновали не только золотую, но и бриллиантовую свадьбу – вот уже 62 года они вместе. Но все же Валентина Григорьевна скучает по родному Ленинграду.

Вместе рассматриваем фотографии из семейного архива – древнюю крепость Орешек в истоке реки Невы. Снимок сделан неподалеку от дома, где жила семья Валентины Григорьевны, в посёлке Петрокрепость (позже переименован в посёлок имени Морозова) на берегу Ладожского озера в пригороде Ленинграда.

– Немцы не могли перейти на наш берег – очень сильное течение, – рассказывает Валентина Григорьевна. – Нева здесь никогда не замерзает. Считается, что Орешек оберегает Ладожское озеро. Всю войну с того берега велись обстрелы. Папа ушёл воевать, а мы остались втроём – мама, брат и я. Справа, в 15 километрах от нас, проходила Невская Дубровка, где шли самые ожесточённые бои. На другом берегу уже на Ладожском озере была проложена Дорога жизни. Когда фашисты подошли к Шлиссельбургу и начали нас обстреливать, мы ушли в глубь леса. Там располагался оборонный завод. Нас приютили, и мы остались жить при заводе. Мама и 12-летний брат начали работать: сколачивали ящики для снарядов.

В 1942 году девочке исполнилось пять лет. Взрослые ловили каждый звук радио, чтобы узнать новости с фронта. В какой-то момент из динамика зазвучала музыка, а взрослые слушали так же внимательно, как и сводки.

– Мы не знали, что это за музыка, и я не могу описать детские впечатления, говорит Валентина Григорьевна. – Но мы внимательно слушали. И теперь всю жизнь, как только начинает звучать Седьмая симфония Шостаковича, я вспоминаю те дни. Эта была именно она.

А потом наступила темнота – в сентябре стояли очень тёмные ночи. Запомнились бомбежки. Снаряд летит, а люди пытаются угадать, долетит ли он до них. Врезались в память постоянно завешанные окна – чтобы свет не увидели бомбардировщики. Была специальная команда, которая проверяла, чтоб ничего нигде не светилось. Следом за темнотой пришёл голод.

– Сначала были какие-то запасы, и до Нового года мы как-то держались, а потом стало совсем трудно, – вспоминает женщина. – Хлеб ели раз в день. Выручала дуранда – жёсткая плитка цвета асфальта. Это спрессованные семечки подсолнуха после отжима масла. Чтобы заглушить голод, дуранду можно целый день держать в кулаке и лизать. Спасала и хвоя. Воспитатели и старшеклассники выводили нас в лес. Там были молоденькие посадки. Если оторвать и очистить сосновую почку, там, в середине – сладкое. Из хвои заваривали и чай: грели большой котёл кипятка.

В школу девочка пошла в 1945 году. Вместо портфеля мама дала ей сумку от противогаза. Но поднять её маленькая Валя не могла: сумку всегда нёс до школы старший брат. Папа не вернулся с фронта. Брат и мама сделали всё, чтобы девочка выросла здоровой и счастливой.

– Раньше каждый год я обязательно к ним приезжала, – говорит Валентина Григорьевна. – К сожалению, сегодня их уже нет. Но в памяти они всегда со мной, как и мой Ленинград. Я бываю там с моими детьми – сыном и невесткой. Так сложилось, что теперь там живёт моя внучка – в Санкт-Петербурге она закончила магистратуру, вышла замуж. Всё вернулось на круги своя.

Справка «КП»

Блокада Ленинграда длилась 872 дня. За месяцы блокады фашисты сбросили на Ленинград 150 тысяч тяжёлых артиллерийских снарядов и свыше 107 тысяч зажигательных и фугасных бомб. Они разрушили 3 тысячи зданий, а повредили больше 7 тысяч.

Все главные памятники города уцелели: ленинградцы спрятали их, укрыв мешками с песком и фанерными щитами. Некоторые скульптуры, например, из Летнего сада и коней с Аничкова моста – сняли с пъедесталов и зарыли в землю до окончания войны.

Артобстрелы в блокадном Ленинграде были ежедневными. 17 августа 1943 года Ленинград подвергся самому длительному обстрелу за всю блокаду. Он длился 13 часов 14 минут, в течение которых немцы направили на город 2 тысячи снарядов.

12 сентября 1941 года открылась Дорога жизни – единственная магистраль, связывающая осаждённый город со страной. По ней в город доставили около 1 миллиона 615 тысяч тонн грузов. За время блокады по трассе через Ладогу из Ленинграда эвакуировали более миллиона человек.

До конца первого месяца блокады жители осаждённого города получали неплохой хлебный паёк. Когда стало очевидно, что запасов муки не хватит надолго, норму резко сократили. Так, в ноябре и в декабре 1941 года городские служащие, иждивенцы и дети получали всего по 125 граммов хлеба в день. Рабочим выдавали по 250 граммов хлеба, а составу военизированной охраны, пожарных команд и истребительных отрядов – по 300 граммов.