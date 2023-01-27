Как 78 лет назад освободили «фабрику смерти» Освенцим

Именно в этот день 78 лет назад заточенные за колючей проволокой люди, готовившиеся к смерти, обрели надежду на жизнь. 27 января 1945 года солдаты советской красной армии подарили свободу нескольким тысячам узников концлагеря Освенцим.

Бои под Освенцимом начались 24 января 1945 года. Немцы начали уничтожать лагерь: разрушали крематории, поджигали склады с отобранными у узников вещами, минировали подходы к Освенциму. 26 января советские войска продвигались по имеющейся карте, согласно которой впереди должен был быть густой лес. Но внезапно лес закончился, и перед Советской армией предстал неизвестный бастион с кирпичными стенами, обнесенный колючей проволокой, за воротами которого виднелись людские силуэты. Наличие построек стало неожиданностью для солдат советской армии, потому что о концлагере знали немногие. Люди до последнего момента не знали, что будут освобождать концентрационный лагерь. В ночь на 27 января 1945 года советские войска вплотную подошли к концлагерю. Уже днем солдаты красной армии взломали ворота лагеря, в котором осталось около семи тысяч человек.