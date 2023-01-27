Редкие кошки обнаружены на самой высокой горе в мире

В 2019 году ученые из восьми стран провели самую масштабную на сегодняшний день экспедицию на вершину Эвереста в регионе Кхумбу в Непале. Исследование было частью проекта под названием National Geographic and Rolex Perpetual Planet Everest Expedition. В статье, опубликованной в журнале Cat News, ученые сообщают, что им удалось найти первые свидетельства существования кошки Палласа на Эвересте в национальном парке Сагарматха.

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Кошка названа в честь Питера Саймона Палласа, ученого, который впервые описал этот вид в 1776 году. Кошка Палласа имеет широкое, но фрагментарное распространение по лугам Азии, причем большую часть ее ареала составляют Монголия и Россия. Доктор Трейси Сеймон из Общества охраны дикой природы возглавляла полевую группу биологов экспедиции Perpetual Planet Everest Expedition с 7 апреля по 2 мая 2019 года. Ученые собрали образцы окружающей среды в Национальном парке Сагарматха на южном фланге Эвереста.

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Генетический анализ образцов подтвердил, что на Эвересте обитают по меньшей мере две манулы. Эксперты обнаружили в образцах ДНК пищухи и горной ласки, которые являются важными источниками пищи для этих кошек.

"Феноменально обнаружить доказательства существования этого редкого и замечательного вида на вершине мира", - сказал доктор Сеймон. "Почти четырехнедельное путешествие было чрезвычайно полезным не только для нашей команды, но и для всего научного сообщества". Обнаружение кошки Палласа на Эвересте освещает богатое биоразнообразие этой удаленной высокогорной экосистемы и расширяет известный ареал этого вида до восточного Непала".

Находки также добавляют новый вид к списку известных млекопитающих в Национальном парке Сагарматха, охраняемом объекте Всемирного наследия, который становится все более популярным туристическим направлением.

"Это уникальное открытие не только с точки зрения науки, но и охраны природы, поскольку эта популяция кошки Палласа находится под охраной СИТЕС (Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения)", - сказал соавтор исследования доктор Антон Сеймон. "Мы надеемся, что подтверждение существования этого нового харизматичного вида повысит осведомленность о разнообразии видов в этом культовом объекте Всемирного наследия".

По словам экспертов, примечательно, что кошка Палласа оставалась необнаруженной в Национальном парке Сагарматха до 2019 года. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы изучить популяцию, ареал, плотность и рацион манула в этом регионе.