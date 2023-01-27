Как погиб экипаж "Аполлона-1"

27 января 1967 на стартовом комплексе №34 космического Центра им. Кеннеди во время наземных испытаний по программе подготовки к первому пилотируемому полету лунного корабля "Аполлон" (позже этот корабль стали называть "Аполлон-1") внутри кабины в атмосфере чистого кислорода возник объемный скоротечный пожар. Через 14 секунд после его начала весь экипаж - астронавты Вирджил Гриссом, Эдвард Уайт и Роджер Чаффи - погиб.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Космонавты говорят: "Прежде чем войти в дом, подумай, как из него выйти". И это для них не просто слова - правило, написанное кровью. Цена освоения космоса всегда оставалась очень высокой. И на орбите, и на Земле. Историки космоса рассказывают: к тому времени для "Аполлона" американские специалисты составили весомый пакет инструкций объемом в 213 страниц. Но не было предусмотрено ни одного пункта на случай пожара. Их просто-напросто не успели разработать.

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Что в тот день пошло не так, никто толком так и не смог объяснить. Но условия для пожара получились идеальные. По проекту на старте кабина "Аполлона" заполнялась чистым кислородом под давлением 1,14 кг/ см2. Даже при давлении 0,35 чистый кислород легко поддерживает огонь. При установленном же давлении опасность растет с угрожающей скоростью. Однако никто об этом не подумал.

Через несколько минут после начала эксперимента на пульте управления испытаниями раздалось: "У нас пожар!". На стекле телемонитора, транслировавшего изображение экипажа через иллюминатор выходного люка уже плясали языки пламени. Спасатели бросились к люку корабля и отпрянули назад: он раскалился. Когда кабину вскрывали, двое из 27 членов стартовой команды получили сильное отравление угарным газом.

Люк открыли лишь через пять минут. Командир спасателей вышел на связь: "Лучше я не буду описывать, что вижу". Трое астронавтов сгорели. Страшные уроки "Аполлона -1" в НАСА хорошо запомнили. За следующие шесть лет программа "Аполлон" не потеряла ни одного экипажа.

Некоторые специалисты утверждают, если бы американцы вовремя узнали о гибели российского космонавта Бондаренко, то это предотвратило бы гибель экипажа "Аполлон-1". Наш Валентин Бондаренко погиб 23 марта 1961 года, и более четверти века это оставалось тайной первого советского звездного отряда.