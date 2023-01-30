Как популярная песня вывела пациентку из комы

Когда с близким человеком случается несчастье, людям нередко приходится поверить в чудо. Но иногда чудеса действительно случаются. Иначе объяснить инцидент, произошедший в 2006 году в Великобритании, попросту невозможно. Подробнее о том, как пациентка вышла из комы благодаря песне – в материале "Рамблера".
Клаудии Д'Алвис было пять лет, когда она упала вниз головой с пятиметрового балкона. После случившегося девочка впала в кому.
Врачи не давали никаких прогнозов, опасаясь, что ребенок может умереть. Родители Клаудии не могли найти себе места от страха за жизнь дочери. Девочка провела в коме 10 дней, но медики по-прежнему не могли как-то ободрить ее родственников.
Но в один из дней накануне Рождества по больничному радио заиграла любимая песня маленькой британки – популярная композиция Джеймса Бланта You're Beautiful. Услышав песню, пациентка начала шевелиться, а затем открыла глаза и узнала родителей.
Отец Клаудии Пол убежден, что именно любимая песня дочери привела ее в чувства. Выйдя из комы, девочка очень быстро пошла на поправку и вскоре почти полностью восстановилась.
К слову, это не единственный случай, когда музыка помогала людям выйти из комы. В 2011 году семилетняя Шарлотта вышла из комы, услышав песню певицы Адель Rolling in the deep и свою мать, которая подпевала ей. А в 2005 году 9-летний Кори вышел из комы после того, как его мать включила любимую песню сына группы Green day American Idiot.