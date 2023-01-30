Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+7° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
32 минуты назад

Как популярная песня вывела пациентку из комы

Мира Маркина

Когда с близким человеком случается несчастье, людям нередко приходится поверить в чудо. Но иногда чудеса действительно случаются. Иначе объяснить инцидент, произошедший в 2006 году в Великобритании, попросту невозможно. Подробнее о том, как пациентка вышла из комы благодаря песне – в материале "Рамблера".

Как популярная песня вывела пациентку из комы
Фото: UnsplashUnsplash

Клаудии Д'Алвис было пять лет, когда она упала вниз головой с пятиметрового балкона. После случившегося девочка впала в кому.

Врачи не давали никаких прогнозов, опасаясь, что ребенок может умереть. Родители Клаудии не могли найти себе места от страха за жизнь дочери. Девочка провела в коме 10 дней, но медики по-прежнему не могли как-то ободрить ее родственников.

Но в один из дней накануне Рождества по больничному радио заиграла любимая песня маленькой британки – популярная композиция Джеймса Бланта You're Beautiful. Услышав песню, пациентка начала шевелиться, а затем открыла глаза и узнала родителей.

Какая привычка снижает риск смертности на 20%: мнение ученых

Отец Клаудии Пол убежден, что именно любимая песня дочери привела ее в чувства. Выйдя из комы, девочка очень быстро пошла на поправку и вскоре почти полностью восстановилась.

К слову, это не единственный случай, когда музыка помогала людям выйти из комы. В 2011 году семилетняя Шарлотта вышла из комы, услышав песню певицы Адель Rolling in the deep и свою мать, которая подпевала ей. А в 2005 году 9-летний Кори вышел из комы после того, как его мать включила любимую песню сына группы Green day American Idiot.

Истории,Джеймс Блант,Адель,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители