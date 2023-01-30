Как популярная песня вывела пациентку из комы

Когда с близким человеком случается несчастье, людям нередко приходится поверить в чудо. Но иногда чудеса действительно случаются. Иначе объяснить инцидент, произошедший в 2006 году в Великобритании, попросту невозможно. Подробнее о том, как пациентка вышла из комы благодаря песне – в материале "Рамблера".

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Клаудии Д'Алвис было пять лет, когда она упала вниз головой с пятиметрового балкона. После случившегося девочка впала в кому.

Врачи не давали никаких прогнозов, опасаясь, что ребенок может умереть. Родители Клаудии не могли найти себе места от страха за жизнь дочери. Девочка провела в коме 10 дней, но медики по-прежнему не могли как-то ободрить ее родственников.

Но в один из дней накануне Рождества по больничному радио заиграла любимая песня маленькой британки – популярная композиция Джеймса Бланта You're Beautiful. Услышав песню, пациентка начала шевелиться, а затем открыла глаза и узнала родителей.

Отец Клаудии Пол убежден, что именно любимая песня дочери привела ее в чувства. Выйдя из комы, девочка очень быстро пошла на поправку и вскоре почти полностью восстановилась.