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2 часа назад

Купивший лотерейный билет на сдачу мужчина стал миллионером

Lenta.ruиещё 1

В США житель штата Мичиган, 41-летний Мэтью Сполдинг купил лотерейный билет на сдачу и стал миллионером. Об этом сообщает UPI.

Купивший лотерейный билет на сдачу мужчина стал миллионером
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сполдинг совершил покупку на автозаправочной станции и получил на сдачу пять долларов (345 рублей). Вместо того чтобы забрать деньги, мужчина решил купить билет моментальной лотереи Michigan Lottery Fast Cash.

Когда Сполдинг выходил из помещения, то посмотрел на билет и понял, что сорвал крупный куш. Мужчина выиграл 107 тысяч долларов (7,4 миллиона рублей). «Я напугал некоторых покупателей, потому что начал кричать и радоваться. Это было такое потрясающее чувство», — вспоминает он.

Победитель сказал, что собирается отложить выигранные деньги на будущее.

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