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31 минуту назад

В Кузбассе сотрудница полиции отбила хаски от стаи бродячих собак

Газета.Ruиещё 1

В Кузбассе инспектор ПДН отбила хаски от стаи уличных собак и вылечила его. Сейчас животное живет с ней, сообщается в Telegram-канале Mash Siberia.

В Кузбассе сотрудница полиции отбила хаски от стаи бродячих собак
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Младший лейтенант прокопьевской полиции Анастасия Гришина шла на работу. В какой-то момент она услышала визг. Девушка увидела стаю бродячих собак, которые атаковали хаски. Сотрудница полиции сумела разогнать псов, после чего отвезла раненое животное к ветеринарам. Врачи провели дорогостоящую операцию, пес стал чувствовать себя лучше.

Девушка искала хозяев хаски в социальных сетях, однако никто не откликнулся. Тогда она решила оставить его себе. Собаку назвали Арчи.

Истории,Анастасия Гришина,
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