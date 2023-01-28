В Кузбассе сотрудница полиции отбила хаски от стаи бродячих собак

В Кузбассе инспектор ПДН отбила хаски от стаи уличных собак и вылечила его. Сейчас животное живет с ней, сообщается в Telegram-канале Mash Siberia.

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Младший лейтенант прокопьевской полиции Анастасия Гришина шла на работу. В какой-то момент она услышала визг. Девушка увидела стаю бродячих собак, которые атаковали хаски. Сотрудница полиции сумела разогнать псов, после чего отвезла раненое животное к ветеринарам. Врачи провели дорогостоящую операцию, пес стал чувствовать себя лучше.