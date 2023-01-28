Как жители СССР получили доступ к интернету

Несмотря на то что интернет прочно вошел в жизнь россиян только в 2000-х, пользоваться им могли еще жители Советского Союза. В январе 1990 года на территории СССР начал работу первый в стране коммерческий провайдер под названием «Гласнет», который изначально задумывался как некоммерческая просветительская организация. Главной ее целью, как гласил устав, было «развитие и демократизация телекоммуникаций», что по сути означало обучение некомпьютерной публики основам работы в сети. Как появился первый советский коммерческий провайдер и что он дал жителям СССР — в материале «Ленты.ру».
«Гласнет» — настоящий символ начала 90-х годов, не дадут соврать его бывшие пользователи. Первый советский провайдер действительно пользовался огромным по тем временам спросом и довольно быстро завоевал лояльность аудитории.
«Гласнет» отражал реалии того времени: начало продвижения интернета, а точнее — нашей интеграции в мировое информационно-коммуникационное пространство, и напрямую был связан с реализацией политики гласности, — Андрей Колесов, IT-журналист.
Советский интернет значительно отличался от современного: абоненты «Гласнета» могли использовать только электронную почту и получать доступ к конференциям Usenet. Для своего времени это было настоящим технологическим прорывом.
Тем не менее позволить себе домашний интернет в начале 90-х могли далеко не все. Проблема была не столько в сложности подключения, сколько в сложности приобретения самого компьютера. В советские годы компьютеры продавались в магазинах «Электроника», которые были далеко не во всех даже крупных городах. После распада СССР компьютер стоил около тысячи долларов, а средняя зарплата в России к концу 1993 года составляла всего 113 долларов.
Несмотря на все сложности, у «Гласнета» довольно быстро появились клиенты в Советском Союзе. Тем более что за трафик внутри страны не нужно было платить: провайдер тарифицировал только зарубежные переписки. «Он прямо выстрелил. И был бешено популярен. Потому что при входе он просил логин и пароль. User/glasnet — и вуаля... С момента существования этого входа его за час вскрыли несколько человек. Потом новость о халяве быстро поползла в народ», — вспоминал один из пользователей первого провайдера.
«Прайс был невысокий. А под одной учеткой с положительным балансом параллельно можно было заходить с любого количества компов, чем многие невозбранно пользовались», — объяснял еще один бывший пользователь «Гласнета».
«Гласнет» создавался под руководством журналиста Анатолия Воронова и программистов Александра Зайцева и Павла Прокопенко. Идея создания организации частично принадлежала Соединенным Штатам, а разрабатывать этот проект начали еще в 80-е годы.
Провайдер, изначально рассчитанный на пять тысяч абонентов, финансировала американская Ассоциация прогрессивных коммуникаций (Association for Progressive Communications) из города Сан-Франциско при содействии фонда миллиардера Джорджа Сороса (которого в начале 2023 года заподозрили в подкупе влиятельных американских СМИ). Одной из ключевых миссий «Гласнета» они называли обучение жителей СССР основам работы в интернете.
Проект появился на свет благодаря случайному знакомству корреспондента газеты «Московские новости» Анатолия Воронова и Дэвида Коппера, руководителя Ассоциации прогрессивных коммуникаций на международной конференции, которая проводилась Ассоциацией и Международным фондом «За выживание и развитие человечества».
Как отмечал директор по маркетингу «Гласнета» Андрей Себрант, инициатива создания проекта не полностью принадлежала американцам. «Хотя деньги были частично американские, частично — местные (и без американских денег и тренинга действительно могло ничего не получиться), руки и головы были российскими, и энтузиазм — тоже. Некорректно об этом молчать, словно проект был сделан целиком в Калифорнии», — пояснял он.
В конце 80-х в Москве образовалось сразу несколько эпицентров, где так или иначе люди готовились к выходу в интернет Александр Зайцев, технический директор «Гласнета».
Один из таких центров образовался в Курчатовском институте, где работал технический директор «Гласнета» Александр Зайцев. По его словам, директор этого исследовательского центра тогда стал сопредседателем Международного фонда «За выживание и развитие человечества», который также способствовал развитию проекта «Гласнет». «От слов "гласность" и "сеть" — network на английском языке», — объяснял происхождение названия провайдера программист.
«Безусловно, американцы были очарованы тем, что происходило в СССР. Помню объявление на стене в институте: "Кто хочет участвовать в новом проекте, приглашаются на работу". Там было буквально три строки — и телефон. А потом все полетело буквально: 19 января 1991-го я уволился из "курчатника", а через два дня уже оказался в Америке с дипломатическим паспортом в кармане. И прямиком в Кремниевую долину», — вспоминал Зайцев.
По его словам, главной целью провайдера была помощь в освоении интернета тем людям, которые раньше о нем даже не слышали. К примеру, существовавшие в то время компьютерные сети «Демос» и «Релком» ориентировались на представителей науки и сферы образования либо на людей, которые уже были знакомы с новыми интернет-технологиями.
«Подтверждением нашей позиции служило руководство пользователей. Огромной толщины мануал с картиночками, который выдавался каждому новому пользователю. Мы изначально себя позиционировали как провайдера для человека, который компьютера немного боится», — рассказывал технический директор «Гласнета».
Главная особенность «Гласнета» была в том, что во главе стоял не технарь, а журналист — Анатолий Воронов. И если «Демос» и «Релком» рассматривали интернет как средство связи компьютерщиков и ученых, то Толя уже тогда воспринимал его как способ коммуникации для гуманитариев, которые с компьютером, как известно, не особо дружат, — Андрей Себрант, директор по маркетингу «Гласнета».
Согласно уставу «Гласнета», проект задумывался как «общественное объединение граждан и трудовых коллективов, созданное в целях развития и демократизации телекоммуникаций на основе современных компьютерных технологий».
Провайдер был подключен к Всемирной сети через вычислительный центр Курчатовского института и сеть «Релком» и предоставлял жителям СССР за определенную плату доступ к интернету. Для обеспечения подключения создатели проекта организовали модемные пулы в Москве, Ленинграде, Мурманске, Владивостоке, Одессе и Риге.
В начале 1991 года «Гласнет» запустил компьютерную сеть Usenet-конференций на русском языке и обеспечивал своих пользователей доступом к конференциям в США, Канаде, Бразилии, Австралии и почти всей Европе.
По словам одного из директоров проекта Андрея Себранта, «Гласнет» представлял собой полноценный интернет. Организация обеспечивала использование сети в СССР в нескольких образовательных и общественных проектах, предоставляя соединение на базе каналов SovAm Teleport. Кроме того, для пользователей делались тематические телеконференции, их обучали использовать интернет, демонстрировали возможности нового информационного канала.
По словам Себранта, к 1991 году в Москве «Гласнет» насчитывал уже несколько сотен пользователей, среди которых в том числе были люди, интересующиеся политикой. Поэтому при помощи «Гласнета» в 1991 году освещали августовский путч, который стал одним из самых громких событий тех лет. Один из создателей провайдера Александр Зайцев вспоминал, как это происходило.
Очень хорошо помню 19 августа — жуткая погода, дождь, холод. У нас в офисе огромный телевизор, привезенный с Аляски. Мы его включаем — и вуаля: у нас переворот. В голове у всех стучала одна мысль: только бы не обратно в Совок! Мы включаем компьютеры, подключаемся к сети и начинаем писать, — Александр Зайцев, технический директор «Гласнета».
«В дни путча все использовали наш канал для передачи сообщений. Интернет работал бесперебойно, в отличие от всей прочей связи, с которой как раз какие-то проблемы были», — рассказывал Андрей Себрант.
Тогда «Гласнет» стал одним из немногих источников, который транслировал информацию о происходящих в России событиях на весь мир. Конференции провайдера включали в себя Канаду, США, Бразилию, почти всю Европу, Австралию. «Короче, весь мир, кроме Африки и Ближнего и Дальнего Востока», — резюмировал один из авторов проекта. Тогда же, в годы своего расцвета, советский провайдер удостоился внимания авторитетных мировых СМИ.
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В декабре 1991 года СССР прекратил свое существование, а «Гласнет» стал российской телекоммуникационной компанией. Провайдер функционировал до 1999 года: в июле технические мощности и сама торговая марка «Гласнет» перешли к компании «Совам Телепорт», а 2 сентября 1999 года «Совам Телепорт» вместе с компанией «Телефонная связь Москвы» вошли в сервисный холдинг «ТелеРосс». В 2000 году эта компания была упразднена учредителями, а все ее активы перешли к компании Golden Telecom, которая в 2008-2010 годах была поглощена холдингом «Вымпел-Коммуникации».