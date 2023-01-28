Как жители СССР получили доступ к интернету

Несмотря на то что интернет прочно вошел в жизнь россиян только в 2000-х, пользоваться им могли еще жители Советского Союза. В январе 1990 года на территории СССР начал работу первый в стране коммерческий провайдер под названием «Гласнет», который изначально задумывался как некоммерческая просветительская организация. Главной ее целью, как гласил устав, было «развитие и демократизация телекоммуникаций», что по сути означало обучение некомпьютерной публики основам работы в сети. Как появился первый советский коммерческий провайдер и что он дал жителям СССР — в материале «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Был бешено популярен»

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«Гласнет» — настоящий символ начала 90-х годов, не дадут соврать его бывшие пользователи. Первый советский провайдер действительно пользовался огромным по тем временам спросом и довольно быстро завоевал лояльность аудитории.

«Гласнет» отражал реалии того времени: начало продвижения интернета, а точнее — нашей интеграции в мировое информационно-коммуникационное пространство, и напрямую был связан с реализацией политики гласности, — Андрей Колесов, IT-журналист.

Советский интернет значительно отличался от современного: абоненты «Гласнета» могли использовать только электронную почту и получать доступ к конференциям Usenet. Для своего времени это было настоящим технологическим прорывом.

Тем не менее позволить себе домашний интернет в начале 90-х могли далеко не все. Проблема была не столько в сложности подключения, сколько в сложности приобретения самого компьютера. В советские годы компьютеры продавались в магазинах «Электроника», которые были далеко не во всех даже крупных городах. После распада СССР компьютер стоил около тысячи долларов, а средняя зарплата в России к концу 1993 года составляла всего 113 долларов.

Несмотря на все сложности, у «Гласнета» довольно быстро появились клиенты в Советском Союзе. Тем более что за трафик внутри страны не нужно было платить: провайдер тарифицировал только зарубежные переписки. «Он прямо выстрелил. И был бешено популярен. Потому что при входе он просил логин и пароль. User/glasnet — и вуаля... С момента существования этого входа его за час вскрыли несколько человек. Потом новость о халяве быстро поползла в народ», — вспоминал один из пользователей первого провайдера.

«Прайс был невысокий. А под одной учеткой с положительным балансом параллельно можно было заходить с любого количества компов, чем многие невозбранно пользовались», — объяснял еще один бывший пользователь «Гласнета».

«Провайдер для человека, который боится компьютера»

«Гласнет» создавался под руководством журналиста Анатолия Воронова и программистов Александра Зайцева и Павла Прокопенко. Идея создания организации частично принадлежала Соединенным Штатам, а разрабатывать этот проект начали еще в 80-е годы.

Провайдер, изначально рассчитанный на пять тысяч абонентов, финансировала американская Ассоциация прогрессивных коммуникаций (Association for Progressive Communications) из города Сан-Франциско при содействии фонда миллиардера Джорджа Сороса (которого в начале 2023 года заподозрили в подкупе влиятельных американских СМИ). Одной из ключевых миссий «Гласнета» они называли обучение жителей СССР основам работы в интернете.

Проект появился на свет благодаря случайному знакомству корреспондента газеты «Московские новости» Анатолия Воронова и Дэвида Коппера, руководителя Ассоциации прогрессивных коммуникаций на международной конференции, которая проводилась Ассоциацией и Международным фондом «За выживание и развитие человечества».

Как отмечал директор по маркетингу «Гласнета» Андрей Себрант, инициатива создания проекта не полностью принадлежала американцам. «Хотя деньги были частично американские, частично — местные (и без американских денег и тренинга действительно могло ничего не получиться), руки и головы были российскими, и энтузиазм — тоже. Некорректно об этом молчать, словно проект был сделан целиком в Калифорнии», — пояснял он.

В конце 80-х в Москве образовалось сразу несколько эпицентров, где так или иначе люди готовились к выходу в интернет Александр Зайцев, технический директор «Гласнета».

Один из таких центров образовался в Курчатовском институте, где работал технический директор «Гласнета» Александр Зайцев. По его словам, директор этого исследовательского центра тогда стал сопредседателем Международного фонда «За выживание и развитие человечества», который также способствовал развитию проекта «Гласнет». «От слов "гласность" и "сеть" — network на английском языке», — объяснял происхождение названия провайдера программист.

«Безусловно, американцы были очарованы тем, что происходило в СССР. Помню объявление на стене в институте: "Кто хочет участвовать в новом проекте, приглашаются на работу". Там было буквально три строки — и телефон. А потом все полетело буквально: 19 января 1991-го я уволился из "курчатника", а через два дня уже оказался в Америке с дипломатическим паспортом в кармане. И прямиком в Кремниевую долину», — вспоминал Зайцев.

По его словам, главной целью провайдера была помощь в освоении интернета тем людям, которые раньше о нем даже не слышали. К примеру, существовавшие в то время компьютерные сети «Демос» и «Релком» ориентировались на представителей науки и сферы образования либо на людей, которые уже были знакомы с новыми интернет-технологиями.

«Подтверждением нашей позиции служило руководство пользователей. Огромной толщины мануал с картиночками, который выдавался каждому новому пользователю. Мы изначально себя позиционировали как провайдера для человека, который компьютера немного боится», — рассказывал технический директор «Гласнета».

Главная особенность «Гласнета» была в том, что во главе стоял не технарь, а журналист — Анатолий Воронов. И если «Демос» и «Релком» рассматривали интернет как средство связи компьютерщиков и ученых, то Толя уже тогда воспринимал его как способ коммуникации для гуманитариев, которые с компьютером, как известно, не особо дружат, — Андрей Себрант, директор по маркетингу «Гласнета».

Что собой представляет «Гласнет»?

Согласно уставу «Гласнета», проект задумывался как «общественное объединение граждан и трудовых коллективов, созданное в целях развития и демократизации телекоммуникаций на основе современных компьютерных технологий».

Провайдер был подключен к Всемирной сети через вычислительный центр Курчатовского института и сеть «Релком» и предоставлял жителям СССР за определенную плату доступ к интернету. Для обеспечения подключения создатели проекта организовали модемные пулы в Москве, Ленинграде, Мурманске, Владивостоке, Одессе и Риге.

В начале 1991 года «Гласнет» запустил компьютерную сеть Usenet-конференций на русском языке и обеспечивал своих пользователей доступом к конференциям в США, Канаде, Бразилии, Австралии и почти всей Европе.

По словам одного из директоров проекта Андрея Себранта, «Гласнет» представлял собой полноценный интернет. Организация обеспечивала использование сети в СССР в нескольких образовательных и общественных проектах, предоставляя соединение на базе каналов SovAm Teleport. Кроме того, для пользователей делались тематические телеконференции, их обучали использовать интернет, демонстрировали возможности нового информационного канала.

«КГБ не мог нас прослушивать»

По словам Себранта, к 1991 году в Москве «Гласнет» насчитывал уже несколько сотен пользователей, среди которых в том числе были люди, интересующиеся политикой. Поэтому при помощи «Гласнета» в 1991 году освещали августовский путч, который стал одним из самых громких событий тех лет. Один из создателей провайдера Александр Зайцев вспоминал, как это происходило.

Очень хорошо помню 19 августа — жуткая погода, дождь, холод. У нас в офисе огромный телевизор, привезенный с Аляски. Мы его включаем — и вуаля: у нас переворот. В голове у всех стучала одна мысль: только бы не обратно в Совок! Мы включаем компьютеры, подключаемся к сети и начинаем писать, — Александр Зайцев, технический директор «Гласнета».

«В дни путча все использовали наш канал для передачи сообщений. Интернет работал бесперебойно, в отличие от всей прочей связи, с которой как раз какие-то проблемы были», — рассказывал Андрей Себрант.

Тогда «Гласнет» стал одним из немногих источников, который транслировал информацию о происходящих в России событиях на весь мир. Конференции провайдера включали в себя Канаду, США, Бразилию, почти всю Европу, Австралию. «Короче, весь мир, кроме Африки и Ближнего и Дальнего Востока», — резюмировал один из авторов проекта. Тогда же, в годы своего расцвета, советский провайдер удостоился внимания авторитетных мировых СМИ.

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