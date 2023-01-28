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3 часа назад

Почему киты не болеют раком

Даша Краснова

Рак вызывают мутации генов, которые накапливаются в клетках. При этом долгоживущие киты им не болеют. "Рамблер" решил узнать, почему это происходит.

Почему киты не болеют раком
Фото: социальные сетисоциальные сети

Ученые называют этот феномен парадоксом Пето – противоречие, заключающееся в большей устойчивости крупных организмов к раковым опухолям.

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У многих людей и животных есть ген p53, который помогает восстанавливать проврежденную ДНК. Но у слонов и китов есть 20 копий этого гена. Исследование в области молекулярной биологии и эволюции показывает, что и гарантирует успешнуют борьбу с онкологией.

У млекопитающих р53 играет решающую роль в предотвращении превращения мутировавших клеток в опухоли. Он помогает выздороветь или уничтожает. В более чем половине случаев онкологических заболеваний во Франции у пациентов этот ген был утрачен в результате случайных мутаций.

Механизм, который позволяет китам избегать рака, до сих пор не изучен, но дальнейшие исследования помогут найти лекарство от болезни. А пока лучше узнать о своих рисках и регулярно проходить скрининг. А если онкологическое заболевание уже диагностировано отчаиваться тоже не стоит.

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