Почему киты не болеют раком

Рак вызывают мутации генов, которые накапливаются в клетках. При этом долгоживущие киты им не болеют. "Рамблер" решил узнать, почему это происходит.

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Ученые называют этот феномен парадоксом Пето – противоречие, заключающееся в большей устойчивости крупных организмов к раковым опухолям.

У многих людей и животных есть ген p53, который помогает восстанавливать проврежденную ДНК. Но у слонов и китов есть 20 копий этого гена. Исследование в области молекулярной биологии и эволюции показывает, что и гарантирует успешнуют борьбу с онкологией.

У млекопитающих р53 играет решающую роль в предотвращении превращения мутировавших клеток в опухоли. Он помогает выздороветь или уничтожает. В более чем половине случаев онкологических заболеваний во Франции у пациентов этот ген был утрачен в результате случайных мутаций.