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1 час назад

Как определить животное по отпечаткам лап на снегу

Mos.ruиещё 1

С помощью следов животных специалисты Мосприроды могут узнать, представители каких видов обитают в том или ином месте, и получить о них подробную информацию.

Как определить животное по отпечаткам лап на снегу
Фото: Mos.ruMos.ru

Гуляя по зимним природным территориям, можно найти отпечатки лап около 20 видов зверей. Вероятнее всего на них обнаружить следы пяти видов животных: белки, зайца, лисы, мышевидных грызунов и ондатры.

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Этой зимой специалисты Мосприроды уже не раз фиксировали следы разных животных. Например, в природно-историческом парке «Битцевский лес» они встретили отпечатки лап ласки, куницы, зайца-русака и зайца-беляка, в природно-историческом парке «Москворецкий» и ландшафтном заказнике «Долина реки Сходни в Куркине» — зайца-русака, лисы и белки. Следы лис и белок замечены также в заказниках «Теплый Стан» и «Тропаревский», природно-исторических парках «Измайлово», «Косинский», зайца-русака — в комплексном заказнике «Зеленоградский».

Специалисты рассказали, как определить вид животного по отпечаткам лап.

Белка

След белки небольшой и имеет форму трапеции. Обычно задние, более крупные лапы находятся на следовой дорожке впереди, а маленькие передние отпечатываются сзади. Узнать о присутствии белки помогут и еловые шишки, из которых она достает семена. Если от шишки осталось одно основание, а чешуйки лежат рядом, то можно быть уверенным — здесь была белка.

Заяц

Заячий след легко отличить от любого другого: заяц оставляет на снегу отпечатки всех четырех лап. Задние чаще всего оказываются впереди и стоят рядом друг с другом, а передние располагаются одна за другой.

Лиса

След лисы похож на собачий. Различить ее следы можно по степени ровности: собака ходит зигзагом, а лиса — прямо, поэтому тропинка из ее следов представляет собой почти прямолинейную дорожку. У лисы след также более стройный и вытянутый.

Мышевидные грызуны

После мышевидных грызунов на снегу остаются целые бороздки или хаотичные следовые дорожки, на которых можно различить отпечатки лапок и продолговатый след от хвоста. Грызуны также любят еловые шишки.

Ондатра

Об ондатре лучше всего расскажут ее кормовые столики — вытоптанные на берегу водоема площадки, которые можно увидеть в теплое время года. Туда ондатра забирается с пищей, которую потом ест. Кормовые столики находятся недалеко от воды, поскольку там намного безопаснее.

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