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1 час назад

«Девятиэтажки»: почему в СССР массово строили дома именно такой высоты

Русская семерка

«Хрущевки» и «брежневки» ознаменовали собой целую эпоху советского строительства, названного индустриальным. С приходом к власти Хрущева домам добавили разнообразия и комфорта, но по-прежнему ограничивали высоту девятью этажами.

«Девятиэтажки»: почему в СССР массово строили дома именно такой высоты
Фото: Русская СемеркаРусская Семерка

Повышенной комфортности

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Так называемые «брежневки» в большинстве своем – это модернизированные «хрущевки», идентичные снаружи, но разнящиеся внутренней планировкой.

Следуя идее, что экономика должна быть экономной, расходы на строительство тщательно контролировались. Первые типовые постройки начали возводить в конце 50-х годов с целью переселения граждан из коммуналок и бараков. В качестве образца были взяты пятиэтажки Франции, там же Советский Союз купил лицензию на схему производства бетонных изделий. Теперь строители получили возможность монтировать дома из блоков, доставленных напрямую с завода, параллельно занимаясь и отделочными работами (статья Ульяны Громовой «Хрущевки – попытка решения квартирного вопроса в СССР»).

Первая серия таких домов, созданная дедом солиста российской группы «Мумий Тролль», Виталием Лагутенко, получила обозначение К-7 и была рассчитана на некую стандартную «идеальную» семью: двое родителей и двое детей. Поэтому все они имели по две комнаты, одна из которых – гостиная – была проходной, крохотные кухни и совмещенные санузлы. Сами дома, как пишет архитектор Дмитрий Задорин в книге «Индустриальное жилищное строительство в СССР 1955–1991», согласно принятым нормативам, не превышали рекомендованные советскими врачами 5 этажей. Такая высота считалась полезной и легко преодолимой здоровым человеком, государство же при этом экономило на оснащении подъездов лифтами и мусоропроводами.

К 1963 году строительные нормы пересмотрели, вследствие чего квартиры получили изолированные комнаты, раздельные санузлы, а также окна на две стороны.

К 1970-м годам население больших городов начало увеличиваться, и «хрущевки» перестали вмещать возросшее количество людей. Проект снова был пересмотрен под современные условия, в том числе в контексте состава советских семей. Оказалось, что в стране существуют и одинокие люди, и имеющие трех и более детей. Поэтому начали появляться однокомнатные, трех- и даже четырехкомнатные квартиры, малосемейки и квартиры коридорного типа. Сами дома, стремясь соблюсти баланс цены и качества, стали расширять до 6-8 подъездов, а заодно и «дорастили» до 9 этажей.

Безопасность или экономия?

При строительстве домов нового поколения и большей этажности возникла очередная проблема. Чтобы при возгорании пожарные могли помочь жильцам дома, его высота не должна превышать 30 метров – именно такую длину имела стрела пожарной машины. Инженеры рассчитали максимально допустимую этажность новой серии домов и получили всего 9 этажей. В противном случае необходимо было спроектировать более широкие общие коридоры, предусмотреть систему принудительной вентиляции и дымоудаления, незадымляемые лестницы и специальные пути эвакуации, а также по два лифта в каждом подъезде – пассажирский и грузовой. Кроме того, высокие дома предполагали отказ от использования газа и повышенную нагрузку на электросети и прочие коммуникации.

В стране все же возводили 10, 12 и 14-этажные дома, но стоимость квадратного метра в них была существенно выше, чем в 5- и 9-этажных домах. Такие сооружения противоречили главному советскому курсу на строительство дешевого жилья в кратчайшие сроки, что хорошо описывает в своем эссе «Русский ордер: архитектура, счастье и порядок» Максим Трудолюбов .

Еще одной причиной именно такой этажности было разнообразие природного ландшафта страны, имеющей в том числе сейсмоопасные регионы. Чтобы рассчитать проекты жилых домов в этих местах, требовалось время и трудовые ресурсы. Дешевле было реализовывать проверенные годами типовые здания, не тратя силы на изучение факторов сейсмоопасности.

Наконец, еще одной причиной строительства 9-этажных домов был дефицит имеющейся в стране строительной техники, так как стандартные башенные краны были рассчитаны как раз на 9 этажей. И хотя их высоту можно было изменить посредством добавления секций, эта процедура требовала предварительной инженерной проверки. Лишние бюрократические согласования растянули бы сроки строительства массового жилья, что снова затормозило бы государственную программу.

Истории,Максим Трудолюбов,
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