«Девятиэтажки»: почему в СССР массово строили дома именно такой высоты

«Хрущевки» и «брежневки» ознаменовали собой целую эпоху советского строительства, названного индустриальным. С приходом к власти Хрущева домам добавили разнообразия и комфорта, но по-прежнему ограничивали высоту девятью этажами.

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Повышенной комфортности

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Так называемые «брежневки» в большинстве своем – это модернизированные «хрущевки», идентичные снаружи, но разнящиеся внутренней планировкой.

Следуя идее, что экономика должна быть экономной, расходы на строительство тщательно контролировались. Первые типовые постройки начали возводить в конце 50-х годов с целью переселения граждан из коммуналок и бараков. В качестве образца были взяты пятиэтажки Франции, там же Советский Союз купил лицензию на схему производства бетонных изделий. Теперь строители получили возможность монтировать дома из блоков, доставленных напрямую с завода, параллельно занимаясь и отделочными работами (статья Ульяны Громовой «Хрущевки – попытка решения квартирного вопроса в СССР»).

Первая серия таких домов, созданная дедом солиста российской группы «Мумий Тролль», Виталием Лагутенко, получила обозначение К-7 и была рассчитана на некую стандартную «идеальную» семью: двое родителей и двое детей. Поэтому все они имели по две комнаты, одна из которых – гостиная – была проходной, крохотные кухни и совмещенные санузлы. Сами дома, как пишет архитектор Дмитрий Задорин в книге «Индустриальное жилищное строительство в СССР 1955–1991», согласно принятым нормативам, не превышали рекомендованные советскими врачами 5 этажей. Такая высота считалась полезной и легко преодолимой здоровым человеком, государство же при этом экономило на оснащении подъездов лифтами и мусоропроводами.

К 1963 году строительные нормы пересмотрели, вследствие чего квартиры получили изолированные комнаты, раздельные санузлы, а также окна на две стороны.

К 1970-м годам население больших городов начало увеличиваться, и «хрущевки» перестали вмещать возросшее количество людей. Проект снова был пересмотрен под современные условия, в том числе в контексте состава советских семей. Оказалось, что в стране существуют и одинокие люди, и имеющие трех и более детей. Поэтому начали появляться однокомнатные, трех- и даже четырехкомнатные квартиры, малосемейки и квартиры коридорного типа. Сами дома, стремясь соблюсти баланс цены и качества, стали расширять до 6-8 подъездов, а заодно и «дорастили» до 9 этажей.

Безопасность или экономия?

При строительстве домов нового поколения и большей этажности возникла очередная проблема. Чтобы при возгорании пожарные могли помочь жильцам дома, его высота не должна превышать 30 метров – именно такую длину имела стрела пожарной машины. Инженеры рассчитали максимально допустимую этажность новой серии домов и получили всего 9 этажей. В противном случае необходимо было спроектировать более широкие общие коридоры, предусмотреть систему принудительной вентиляции и дымоудаления, незадымляемые лестницы и специальные пути эвакуации, а также по два лифта в каждом подъезде – пассажирский и грузовой. Кроме того, высокие дома предполагали отказ от использования газа и повышенную нагрузку на электросети и прочие коммуникации.

В стране все же возводили 10, 12 и 14-этажные дома, но стоимость квадратного метра в них была существенно выше, чем в 5- и 9-этажных домах. Такие сооружения противоречили главному советскому курсу на строительство дешевого жилья в кратчайшие сроки, что хорошо описывает в своем эссе «Русский ордер: архитектура, счастье и порядок» Максим Трудолюбов .

Еще одной причиной именно такой этажности было разнообразие природного ландшафта страны, имеющей в том числе сейсмоопасные регионы. Чтобы рассчитать проекты жилых домов в этих местах, требовалось время и трудовые ресурсы. Дешевле было реализовывать проверенные годами типовые здания, не тратя силы на изучение факторов сейсмоопасности.