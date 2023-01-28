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1 час назад

Как использовали ванную комнату только в СССР

Русская семерка

Далеко не идеальные бытовые условия, в которых были вынуждены жить советские граждане, привели к тому, что многие вещи и помещения эксплуатировались не всегда по назначению. Например, в Советском Союзе в ванной комнате не только мылись, приводили себя в порядок, совершали различные гигиенические процедуры или стирали.

Как использовали ванную комнату только в СССР
Фото: Русская СемеркаРусская Семерка

Жители СССР часто мыли посуду в ванной комнате. Делалось это по нескольким причинам. Во-первых после какого-либо торжества грязной посуды могло скопиться столько, что на тесной кухне (а в советских квартирах других и не было) мыть её было совсем не удобно. Во-вторых, с грязными тарелками, ложками и вилками мог отправиться в ванную комнату добровольный помощник — тот, кто вызвался помочь с мытьём посуды. Вдвоём справиться с не самой приятной задачей можно, конечно же, в разы быстрее.

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Ванна также часто становилась местом для мытья габаритных предметов. Самый яркий пример — отправить в «плавание» большой арбуз, который наверняка не уместился бы в раковине на кухне.

Кроме того, в ванне часто купали домашних животных. Если кошка ещё может «принять душ» в тазу, то с собаками этот «фокус» не пройдёт. Тем более купать лучших друзей человека приходилось довольно часто — осенью и весной чуть ли не после каждой прогулки.

В СССР во многих квартирах не было ни балконов, ни лоджий. Следовательно, в ванную комнату отправлялись обычно курильщики (те, которым на кухне категорически «дымить» запрещали другие члены семьи). В этом помещении, как правило, есть вентиляция, а для скорейшего проветривания во время курения жильцы включали воду.

В советские годы каждый сантиметр жилплощади старались использовать по назначению. Одним из символов эпохи стали полки, которые прибивали чуть ли не везде в квартире. Ванная комната не стала исключением. С годами это помещение могло превратиться в «филиал кладовки». Если изначально на прибитых полках старались хранить только ту утварь, которая имеет хоть какое-то отношение к воде, то со временем пространство захламлялось посторонними предметами. Во время генеральных уборок в ванной комнате можно было наткнуться на совсем неожиданные вещи, вплоть до книг и старых газет.

Кроме того, это помещение считалось отличным местом для хранения ценностей. Мол, если в квартиру проникнут воры, то они и не подумают искать деньги или драгоценности под ванной. Дело в том, что наивно полагали так чуть ли не все советские граждане…

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