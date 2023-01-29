5 увлекательных романов о трагических ошибках

Иногда один необдуманный поступок или неверно принятое решение кардинально меняют всю жизнь. Это стечение обстоятельств или судьба? Хаос или высший замысел? Зависит от того, как вы относитесь к роковым событиям и жизни в целом. Вместе с крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ «Литрес» мы выбрали пять классных романов, в которых жизнь героев меняется в одночасье из-за ошибки, нелепой случайности или просто по глупости. Но предупреждаем: оторваться от чтения будет сложно!

Фото: Super.ru Super.ru

«Напоминание о нем», Колин Гувер

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Эмоциональная драма о женщине, от которой отвернулся весь мир. Роковое стечение обстоятельств перевернуло жизнь Кенны с ног на голову — она оказалась в тюрьме без возможности общаться со своей маленькой дочерью. После освобождения героиня пытается восстановить связь с ребенком, однако все жители маленького городка против этого. Кенна стучится в закрытые двери, но никто не хочет ей помочь. Сострадание проявит лишь владелец местного бара Леджер, который готов помочь женщине вновь встретиться с ребенком. Накала повествованию добавляет любовная линия — Кенна и Леджер очень нравятся друг другу, однако опасаются еще большего общественного осуждения и не позволяют себе проявлять чувства. Роман получился очень напряженным — каждая сцена, каждый сюжетный поворот, каждый диалог заставляют читателя сочувствовать героям. Это история о прощении и раскаянии, а также о прошлом, от которого порой очень сложно освободиться и начать жизнь с чистого листа.

«Тонкий расчет», Сидни Шелдон

Сидни Шелдон — классик остросюжетных романов, где часто фигурирует тема предательства и расплаты. Главный герой Оливер Рассел — молодой политик, который накануне свадьбы бросает свою возлюбленную ради дочери влиятельного сенатора. Тонкий расчет понятен — ради своих амбициозных планов мужчина готов пойти на любые ухищрения. После этого вероломного поступка его карьера действительно идет в гору, однако Оливер еще не знает, что его бывшая тоже не теряла времени даром. Она многого достигла, однако не простила старых обид. Годами девушка вынашивала план мести — она готова лишить обидчика всего. Но стоило ли оно того? Роман можно прочесть за один вечер, он по-настоящему динамичный, а развязка будет неожиданной и кинематографичной.

«Мой лучший враг», Эли Фрей

Роман российской писательницы Эли Фрей (ее настоящее имя — Алена Филипенко) написан в жанре young adult — он о подростковой любви, которая обернулась катастрофой. Поначалу невинные отношения двух школьников набирают обороты. Мальчик и девочка. Он прекрасно относится к ней, пока она не совершит предательство… Тогда юноша превращается в настоящего монстра, который преследует жертву и намерен превратить ее жизнь в ад. В то же время девушка становится жертвой психологических манипуляций, испытывая к своему мучителю сильные чувства, которые она принимает за любовь. Тема психологического здоровья, поднятая в романе, очень важна — на примере болезненных отношений героев она показывает, какими опасными могут быть эмоциональные качели.

«Неслучайные встречи», Олег Рой

Российский писатель и сценарист Олег Рой создал цикл романов «Цветочная коллекция от Олега Роя», каждый из которых посвящен тому или иному растению. Главный цветок этой книги — амариллис. В греческой мифологии Амариллис звали нимфу, которая постоянно безответно влюблялась, умирала от любви, но наутро снова просыпалась — живая и готовая к новым душевным терзаниям. Мы уверены, что метафору вы уже уловили. «Неслучайные встречи» — роман, в котором герои теряют счастье, но не теряют надежду. Порой они игнорируют знаки судьбы и совершают фатальные ошибки, но жизнь дает еще один шанс. Снова и снова. Это размеренное повествование о любви, прощении и людях, которые входят в наш личный маленький мир, чтобы навсегда его изменить.

«Взгляни на меня», Николас Спаркс