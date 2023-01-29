Зачем в IX веке в суд вызвали покойного папу Римского

После смерти папы Римского Формоза в 896 году его недоброжелатели торжествовали. И они решили подвергнуть суду хотя бы мёртвого понтифика. Тело покойного допросили и даже, если верить судебным материалам, получили доказательства, подтверждающие его богопротивные дела. Главным зачинщиком судилища над мертвецом был, конечно же, его преемник, папа Стефан Четвёртый. Ему попросту надо было доказать легитимность захвата папского престола, вот он и обвинил предшественника во всех грехах.

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Со смерти Формоза к моменту суда прошло уже 9 месяцев, но праху его всё не было покоя. Тело откопали, обрядили в дорогие одежды и в таком виде доставили на судебное заседание. Покойника посадили в кресло и начался процесс.

Если верить судебным документам, то экс-понтифик признал все предъявленные ему обвинения и проявил деятельное раскаяние в содеянном. После этого тело стало никому не нужно, и его без лишнего шума зарыли в братской могиле. Как говорится – с глаз долой.