Почему погибали все искатели пропавшей Янтарной комнаты

Тайну исчезновения Янтарной комнаты пытались разгадать многие. Тот, кто приближался к разгадке слишком близко – трагически погибал.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Французский поэт Теофиль Готье, посетивший Россию в середине XIX века, не скрывал восторга, описывая Янтарную комнату: «Глаз, не привычный видеть янтарь в таком количестве, захвачен и ослеплен богатством и теплотой тонов, которые пробегают всю гамму - от пылающего топаза до светло-лимонного… когда солнце освещает стены и проникает своими лучами в прозрачные прожилки янтаря». Что говорить, уникальный подарок преподнёс Петру I прусский король Фридрих-Вильгельм. Но, спустя столетия, властители «третьего рейха» назовут его щедрый дар «ошибкой, которую нужно исправить».

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1940 г., Германия полна надежд на скорый передел мира. Министр пропаганды Геббельс приказал искусствоведам подготовить список германских культурных ценностей, оказавшихся у иностранцев. Включили в список и Янтарную комнату. Оккупировав город Пушкин осенью 1941 г., фашисты начали «работу над ошибками»: демонтировали Янтарную комнату, которую не успели эвакуировать советские музейщики, и вывезли её в Кёнигсберг. Украденные янтарные панно разместили в одном из залов Королевского замка. Но нацисты недолго любовались своим трофеем: в августе 1944 г. после налёта английской авиации в замке возник сильный пожар. Янтарную комнату вновь демонтировали, упаковали панно в ящики и… надёжно спрятали. Последнее документальное свидетельство – письмо директора городского музея искусств Альфреда Роде своему руководству в Берлин, датированное 2 сентября 1944 г.: «Несмотря на полное разрушение Кёнигсбергского замка… Янтарная комната, за исключением шести цокольных элементов, цела и невредима». Это всё, что известно наверняка.

Искать янтарное сокровище начали сразу после победы. В подвалах и подземельях Кёнигсберга советским солдатам и музейным работникам удалось найти немало украденных нацистами ценностей, но никаких следов Янтарной комнаты обнаружено не было. Рассчитывали на содействие Альфреда Роде, но он темнил: ссылался на контузию, плохую память и т.п. Казалось, профессор был кем-то смертельно напуган. В конце 1945 г. Роде и его жена исчезли. Ходили слухи, будто их убили те, кто не желал возвращать Янтарную комнату Советскому Союзу. Это было лишь первое звено цепочки загадочных смертей.

В 1945 г. в Кёнигсберге майор госбезопасности Иван Курица узнал о человеке, который может указать тайник с сокровищами Янтарной комнаты. Вскочив на мотоцикл, офицер поспешил на встречу со свидетелем. Но кто-то натянул проволоку поперек дороги, мотоциклисту отрезало голову. А того, к кому спешил майор, нашли дома задушенным.

Немецкого фермера Георга Штайна называли «Индианой Джонсом Янтарной комнаты», он искал её больше 20 лет. Неоднократно Штайн получал угрожающие письма с предупреждением - прекратить поиски. В 1987 г. в его руках оказались сенсационные документы, он решил созвать пресс-конференцию и обнародовать полученную информацию. В письме к другу Штайн писал: «Нам не имеет смысла искать Янтарную комнату в Европе, она давным-давно находится в Америке». Но пресс-конференция не состоялась. Немецкие газеты сообщили: Штайн покончил с собой, вспоров живот кухонным ножом. Мало кто поверил официальной версии о самоубийстве.

Всего через три недели после этой трагедии погибает немецкий писатель Пауль Энке, автор нашумевшей книги «Репортаж о Янтарной комнате». Здоровый 52-летний мужчина скоропостижно скончался от воспаления поджелудочной железы.

В конце 1992 г. первый заместитель начальника ГРУ России генерал-полковник Юрий Гусев дал несколько интервью о судьбе Янтарной комнаты. Среди прочего, он рассказал, что из Лондона в Москву прибыл некий человек с важными документами. На прямой вопрос журналиста генерал ответил уклончиво: «Допустим, я знаю, где находятся Янтарная комната и другие ценности. Но силы, скрывающие эту тайну, таковы, что, расскажи я вам об этом, через неделю ни вас, ни даже меня в живых не будет». Вскоре генерал Гусев погиб в автокатастрофе. Труп англичанина обнаружили в номере московской гостиницы, а привезённые им документы исчезли… Перефразируя оперного Мефистофеля, люди гибнут за янтарь.

Версий о судьбе драгоценной комнаты множество: погибла при бомбёжке, спрятана в подземелье, попала в руки американцев и оказалась в США, вывезена нацистами на корабле или подлодке и находится где-то в Южной Америке… Учёные уверяли, что хрупкий янтарный орнамент после стольких потрясений давно превратился в прах. Но 13 декабря 1994 г. на лондонском аукционе «Кристи» была продана янтарная гемма с изображением головы римского воина. Вердикт экспертов не оставил сомнений: это - подлинный элемент декора Янтарной комнаты. Случайность? Но три года спустя немецкая полиция обнаружила в Потсдаме инкрустированный янтарём комод и одну из четырех флорентийских мозаик, украшавших янтарный кабинет Екатерининского дворца. Эти вещи тоже оказались подлинными, 29 апреля 2000 г. Германия возвратила их России.

Возвращение ценностей дало российским реставраторам уникальную возможность сравнить оригинал со своей копией. Ведь к тому времени почти 20 лет продолжалась титаническая работа по восстановлению утраченного шедевра. Реставраторы должны были изготовить около полумиллиона деталей декора, используя технику мастеров XVIII века. К счастью, сохранились фотографии Янтарной комнаты, сделанные незадолго до войны, они и служили образцами для реставраторов. И вот появились настоящие фрагменты: насколько же точна работа реставраторов? «Попадание» оказалось стопроцентным: детали оригиналов и копий совпали до мельчайших подробностей. Своей работой российские реставраторы могут гордиться по праву.

В 2003 г., к 300-летнему юбилею Санкт-Петербурга, Янтарная комната была полностью восстановлена. Её вернули на прежнее место – в Екатерининский дворец. Сотни тысяч туристов ежегодно приезжают полюбоваться на янтарное чудо. По словам специалистов, главное отличие новой комнаты от прежней - цвет. Янтарь оригинала к 1941 г. сильно потускнел от времени, а украшения воссозданной комнаты переливаются множеством ярких, золотистых, радостных оттенков.