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1 час назад

Россияне вспомнили, сколько платили за стрижку в СССР

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Жители Москвы поделились воспоминаниями о салоне красоты «Чародейка» на Калининском проспекте, который сейчас называется Новым Арбатом. Они вспомнили цены на мужскую стрижку в парикмахерской.

Россияне вспомнили, сколько платили за стрижку в СССР
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

В Чародейку» нужно было записываться за несколько месяцев. Мужчины приходилось стоять в живой очереди.

«Очередь 20-30 минут. Стрижка стоила 3 рубля 80 копеек», – отмечает житель Москвы.

По информации других пользователей, салон во времена СССР считался одним из лучших в столице. Прически людям делали мастера высшей категории, в том числе и знаменитый советский «звездный» парикмахер Долорес Кондрашова, передает «Мослента».

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