Россияне вспомнили, сколько платили за стрижку в СССР

Жители Москвы поделились воспоминаниями о салоне красоты «Чародейка» на Калининском проспекте, который сейчас называется Новым Арбатом. Они вспомнили цены на мужскую стрижку в парикмахерской.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

В Чародейку» нужно было записываться за несколько месяцев. Мужчины приходилось стоять в живой очереди.

«Очередь 20-30 минут. Стрижка стоила 3 рубля 80 копеек», – отмечает житель Москвы.