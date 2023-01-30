Россияне вспомнили, сколько платили за стрижку в СССР

Жители Москвы поделились воспоминаниями о салоне красоты «Чародейка» на Калининском проспекте, который сейчас называется Новым Арбатом. Они вспомнили цены на мужскую стрижку в парикмахерской.
В Чародейку» нужно было записываться за несколько месяцев. Мужчины приходилось стоять в живой очереди.
«Очередь 20-30 минут. Стрижка стоила 3 рубля 80 копеек», – отмечает житель Москвы.
По информации других пользователей, салон во времена СССР считался одним из лучших в столице. Прически людям делали мастера высшей категории, в том числе и знаменитый советский «звездный» парикмахер Долорес Кондрашова, передает «Мослента».