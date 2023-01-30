Мужчина пожаловался на приставания в спортзале

В редакцию обратился состоящий в отношениях мужчина, который пожаловался, что в спортзале к нему проявляет внимание одна из посетительниц. Он пояснил, что однажды помог ей со спортивным инвентарем и разговорился. Но теперь эта женщина постоянно подходит к нему, обнимает и заводит разговоры ни о чем. Он также сказал, что долгое время встречается со своей возлюбленной, и хочет избавиться от внимания пристающей к нему женщины из спортзала, избежав неловкой ситуации.