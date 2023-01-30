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1 час назад

Москвичи объяснили наличие опилок в метро

Мослента

Наличие на некоторых станциях московского метро опилок объяснили пользователи в группе ВКонтаке «Мир метро». По их словам, древесные частицы используются там для уборки.

Москвичи объяснили наличие опилок в метро
Фото: МослентаМослента

«Хорошо помню, так как в метро езжу со школьных лет. Опилки рассыпали влажными, так они отлично пыль собирают и заодно хорошо каменный гладкий пол очищают», — рассказал один из юзеров в комментариях к соответствующей фотографии.

Пользователи отметили, что такой способ уборки все еще используется в столичной подземке, например, на лестницах и там, где современные поломоечные машины использоваться не могут. Нашлись и те, кто с юмором отнесся к подобной технике уборки полов, сравнив рассыпание древесной стружки с посевными работами в полях.

«Я представляю себе эту картину: сначала как на полях хлеборобы зерно, опилочки рассыпали, а затем подметали метлами. Хорошо, а точнее проще, что появились химические вещества, помощники клининговой бригады», — написала одна из подписчиц сообщества.

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