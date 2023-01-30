Москвичи объяснили наличие опилок в метро

Наличие на некоторых станциях московского метро опилок объяснили пользователи в группе ВКонтаке «Мир метро». По их словам, древесные частицы используются там для уборки.

«Хорошо помню, так как в метро езжу со школьных лет. Опилки рассыпали влажными, так они отлично пыль собирают и заодно хорошо каменный гладкий пол очищают», — рассказал один из юзеров в комментариях к соответствующей фотографии.

Пользователи отметили, что такой способ уборки все еще используется в столичной подземке, например, на лестницах и там, где современные поломоечные машины использоваться не могут. Нашлись и те, кто с юмором отнесся к подобной технике уборки полов, сравнив рассыпание древесной стружки с посевными работами в полях.