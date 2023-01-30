Собака случайно спасла жизнь ветеринару

В Великобритании ветеринар узнала, что больна раком, после того как попавшая к ней на прием собака случайно ударила ее в грудь. Об этом сообщает Yorkshire Evening Post.

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Энджи Шоу обследовала сердце лабрадора, когда тот толкнул ее головой в грудь. На месте удара образовалась шишка, но женщина поначалу не придала этому большого значения. Спустя неделю грудь все еще болела, а шишка увеличилась в размерах, поэтому Шоу обратилась в больницу. Врач дал ей направление на рентген и биопсию. После обследования выяснилось, что у женщины воспалительная карцинома молочной железы — быстрорастущий вид рака.

Шоу перенесла операцию по удалению злокачественного образования, а также прошла несколько курсов химиотерапии и радиотерапии. Несмотря на плохое самочувствие, женщина продолжала работать между процедурами по лечению опухоли. Она рассказала коллегам о своем заболевании и призвала их следить за любыми изменениями в организме. «Я сказала: "Мне не нужны сочувствие или особое отношение. Я живу с раком, а не умираю от него"», — говорит Шоу.