Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+6° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
1 час назад

Собака случайно спасла жизнь ветеринару

Lenta.ru

В Великобритании ветеринар узнала, что больна раком, после того как попавшая к ней на прием собака случайно ударила ее в грудь. Об этом сообщает Yorkshire Evening Post.

Собака случайно спасла жизнь ветеринару
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Энджи Шоу обследовала сердце лабрадора, когда тот толкнул ее головой в грудь. На месте удара образовалась шишка, но женщина поначалу не придала этому большого значения. Спустя неделю грудь все еще болела, а шишка увеличилась в размерах, поэтому Шоу обратилась в больницу. Врач дал ей направление на рентген и биопсию. После обследования выяснилось, что у женщины воспалительная карцинома молочной железы — быстрорастущий вид рака.

Шоу перенесла операцию по удалению злокачественного образования, а также прошла несколько курсов химиотерапии и радиотерапии. Несмотря на плохое самочувствие, женщина продолжала работать между процедурами по лечению опухоли. Она рассказала коллегам о своем заболевании и призвала их следить за любыми изменениями в организме. «Я сказала: "Мне не нужны сочувствие или особое отношение. Я живу с раком, а не умираю от него"», — говорит Шоу.

После тяжелого лечения ей удалось победить рак, предотвратив его распространение. В течение следующих десяти лет женщина будет наблюдаться у врачей и ежегодно проходить маммографию, поскольку сохраняется риск, что болезнь вернется.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители