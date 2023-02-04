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1 час назад

Детская задача, над которой ломают голову взрослые

Мира Маркина

Когда дети взрослеют, то часто забывают, каково смотреть на мир творчески. "Рамблер" предлагает проверить, не утратилась ли способность мыслить неординарно у вас.

Детская задача, над которой ломают голову взрослые
Фото: PxherePxhere

Попробуйте решить задачу, которая легко поддается детям, но над которой часами думают многие взрослые.

Задача

Посмотрите на картинку ниже. Вы видите восемь монет, которые выложены цепочкой. Два ряда — назовем их левым и правым — пересекаются и образуют угол. В левом ряду четыре монеты, в правом — пять.

Открытые источники

Ваша задача — переложить одну из монет так, чтобы в каждом из рядов оказалось по пять монет. Ряды должны оставаться прямыми!

На случай, если вы долго ломали голову, но так и не смогли справиться с задачей, публикуем ее решение.

Математическая задачка школьников, которую не могут решить взрослые

Ответ на задачу

Нужно положить крайнюю верхнюю монету из правого ряда на угловую монету сверху! Так на пересечении рядов окажется сразу две монеты.

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