Детская задача, над которой ломают голову взрослые

Когда дети взрослеют, то часто забывают, каково смотреть на мир творчески. "Рамблер" предлагает проверить, не утратилась ли способность мыслить неординарно у вас.

Фото: Pxhere Pxhere

Попробуйте решить задачу, которая легко поддается детям, но над которой часами думают многие взрослые.

Задача

Посмотрите на картинку ниже. Вы видите восемь монет, которые выложены цепочкой. Два ряда — назовем их левым и правым — пересекаются и образуют угол. В левом ряду четыре монеты, в правом — пять.

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Ваша задача — переложить одну из монет так, чтобы в каждом из рядов оказалось по пять монет. Ряды должны оставаться прямыми!

На случай, если вы долго ломали голову, но так и не смогли справиться с задачей, публикуем ее решение.

Ответ на задачу