Откуда пошло выражение "несолоно хлебавши"

В русском языке множество выражений, которые, если вдуматься в их первоначальный смысл, расскажут многое об истории страны. Одно из таких — "(уйти/остаться) несолоно хлебавши". "Рамблер" рассказывает, как появился этот фразеологизм и почему несколько веков назад "белая смерть" на Руси была на вес золота.
Уйти несолоно хлебавши — то же, что не получить желаемого, не добиться того, к чему стремился, разочароваться или оказаться обманутым в ожиданиях. Слово "несолоно" связано с названием приправы, которая сейчас есть на столе у любого человека, — соли. Но IX-XVI веках, когда возник фразеологизм, еще не открыли залежи каменной соли на Карпатах и не научились добывать ее в соленых озерах и морях.
В Киевской Руси соли было мало, она стоила дорого, а использовали ее, только когда блюдо было уже готово. Более того, хозяин дома лично солил блюда, и такой чести удостаивались только самые почетные и уважаемые посетители. "Несолоно хлебавши" оставались те, кому щепотки "гостеприимной" приправы не досталось.
Сейчас выражение вряд ли используют в прямом смысле, хоть оно и может быть связано с едой - например, когда человек планирует перекусить, но по какой-то причине выходит из кафе голодным. Но в целом фразеологизм применяют более широко — когда не сбываются любые надежды и не сбываются разного рода ожидания.