Сталинградская битва: даты, краткая история, значение

Сталинградская битва продолжалась двести дней и двести ночей и завершилась окружением и разгромом немецких войск, а 2 февраля стало Днем воинской славы.

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«Рамблер» рассказывает, почему Гитлер так стремился захватить Сталинград, как сражались советские воины и какое значение имела эта победа.

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План Гитлера

Изначально захватить Сталинград планировалось за неделю

силами 6-й полевой армии, в которую входило 13 дивизий, включая примерно 270 тысяч человек, три тысячи различных орудий и почти пятисот танков. Главная цель – выйти к Волге, чтобы разрезать фронт, нарушить доставку техники и боеприпасов, захватить черноземные земли Кубани, Кавказ и бакинские нефтяные месторождения.

Немецкие войска перешли в наступление 17 июля 1942 года. Советское руководство не сразу узнало об этих планах и не успело вовремя перебросить резервы. К началу сражения начали строить четыре оборонительных обвода: внешний, средний, внутренний и городской. Завершить строительство не получилось, но и то, что было сделано помогло задержать врага. Захватить город не получилось ни за неделю, ни за полгода.

Оборона Сталинграда

Под натиском немецкий войск советская армия отступала. Ситуация складывалась катастрофическая. А 28 июля 1942 года вышел Приказ №227, который больше известен под названием «Ни шагу назад!». Документ запрещал отступление без приказа командиров. Наступление немецкой армии удалось замедлить, до 12 сентября боевые действия велись за чертой города. Второй этап обороны начался 13 сентября, когда сражения шли буквально за каждый дом. Так, дом, который позже назвали Домом Павлова, советские солдаты во главе с сержантом Яковом Павловым удерживали 58 дней. А рядом с этим домом нашли могилу, в которой были похоронены сто немецких солдат. До Волги немцам оставались каких-то 150-200 метров.

Самые ожесточенные бои велись за Мамаев курган – это самая высокая точка, с которой было видно весь город. За время сражения он переходил от одних к другим, пока на помощь не пришла 13-я гвардейская дивизия генерала Родимцева.

Операция «Уран»

План контрнаступления начали разрабатывать еще в сентябре, сразу же после того, как Жуков вернулся из Сталинграда и вместе с Василевским доложил Сталину обстановку и предложил идею. Операция получила название «Уран» и была утверждена 13 ноября. Согласно плану, войска Юго Западного, Донского и Сталинградского фронтов под руководством Ватутина, Рокоссовского и Еременко должны были быстрыми разящими ударами рассечь и окружить группировку немецких войск, а после этого уничтожить.

Артподготовка началась в 7:30 утра 19 ноября 1942 года с залпов «катюш» и продолжалась 80 минут. В 8:50 в атаку пошли пехота и танки. Позже 19 ноября станет Днем артиллерии, а современное название праздника звучит как День ракетных войск и артиллерии.

Советские войска методично перемалывали врага, кольцо замкнулось 23 ноября, в окружении оказались 22 дивизии и более 160 отдельных частей, а это почти 300 тысяч человек во главе с Паулюсом.

Не смотря на отчаянное положение немецких войск на фронте, Гитлер так и не дал приказ отступить. Окруженная группировка испытывала страшный голод, ситуация усугублялась морозами до 20 и даже 30 градусов.

К 12 декабря немецкое руководство сформировало группу «Дон» под руководством Манштейна, который вместе с танковой армией Гота должен был прорвать окружение и прийти на помощь Пайлюсу. Операция получила красивое название «Зимняя гроза». Немецким войскам удалось существенно продвинуться, до окруженной группировки оставалось 35-40 километров.

Против Манштейна выступила 2 я гвардейская армия генерала Малиновского, которой удалось остановить и отбросить немецкие танковые дивизии. Противнику, оставшемуся в окружении, оставалось только бороться за выживание.

В январе 1943 года Пайлюсу был предъявлен ультиматум, но капитулировать он отказался. После чего советские войска приступили к операции «Кольцо» под руководством Рокоссовского. Бои завершились 2 февраля 1943 года, Паулюс, которому успели присвоить звание фельдмаршала, сдался в плен, а вместе с ним 24 генерала, 2,5 тысячи офицеров и около 90 тысяч солдат. Еще 140 тысяч немецких солдат и офицеров погибли и были захоронены.

Значение Сталинградской битвы

Главным итогом Сталинградской битвы стал начавшийся перелом в войне, немецкие войска начали отступать. Они оставили Северный Кавказ, Ставрополье, Кубань, Ростов на Дону, ушли с территории Ржевско Вяземского выступа. В странах, выступавших на стороне фашистской Германии, Сталинградская битва вызвала кризис власти и замешательство. Весь мир убедился, что Советский Союз больше не будет отступать. Турция и Япония не рискнули вступить в войну с СССР, а Великобритания и США наоборот стали на шаг ближе к открытию Второго фронта. Правда для этого им понадобился еще год.