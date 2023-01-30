14-летняя девушка воспользовалась любимым дезодорантом и умерла

В Великобритании 14-летняя жительница английского города Дерби Джорджия Грин воспользовалась любимым дезодорантом и умерла. Об этом сообщает The Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам матери девочки, Клэр, запах дезодоранта успокаивал эмоциональную девушку-подростка. Джорджия также любила заворачиваться в одеяло, поэтому в один из дней распылила на него дезодорант и укуталась с головой.

Позже Клэр зашла в комнату школьницы, чтобы отвезти ее на урок игры на барабанах. Мать позвала Джорджию, но она не реагировала. Обеспокоенная женщина вызвала бригаду скорой помощи. Врачи установили, что девушка скончалась от остановки сердца.

Клэр утверждает, что дочь была абсолютно здорова и никогда серьезно не болела.

«Неожиданная смерть Джорджии стала для нас настоящим потрясением», — призналась убитая горем мать.

Теперь родители погибшей стремятся осведомить как можно больше людей об опасности аэрозолей.