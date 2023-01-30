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1 час назад

14-летняя девушка воспользовалась любимым дезодорантом и умерла

Lenta.ru

В Великобритании 14-летняя жительница английского города Дерби Джорджия Грин воспользовалась любимым дезодорантом и умерла. Об этом сообщает The Mirror.

14-летняя девушка воспользовалась любимым дезодорантом и умерла
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам матери девочки, Клэр, запах дезодоранта успокаивал эмоциональную девушку-подростка. Джорджия также любила заворачиваться в одеяло, поэтому в один из дней распылила на него дезодорант и укуталась с головой.

Позже Клэр зашла в комнату школьницы, чтобы отвезти ее на урок игры на барабанах. Мать позвала Джорджию, но она не реагировала. Обеспокоенная женщина вызвала бригаду скорой помощи. Врачи установили, что девушка скончалась от остановки сердца.

Клэр утверждает, что дочь была абсолютно здорова и никогда серьезно не болела.

«Неожиданная смерть Джорджии стала для нас настоящим потрясением», — призналась убитая горем мать.

Теперь родители погибшей стремятся осведомить как можно больше людей об опасности аэрозолей.

«Наша дочь погибла из-за того, что распылила слишком много аэрозольного дезодоранта. Пожалуйста, помогите нам распространить информацию, что токсичные или ядовитые химикаты и газы в аэрозольных баллончиках могут привести к смерти, и это касается не только детей», — просят они.

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