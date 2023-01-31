Тайну французской аристократки XVII века раскрыли благодаря рентгену

Археологи раскрыли секрет французской аристократки, жившей в XVII веке. При жизни женщина страдала от хронического заболевания, с которым старалась бороться, сообщает Archaeological Science: Reports.

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Анна д'Алегре скончалась в 1619 году. Ее захоронение нашли во время археологических раскопок в замке Лаваль на северо-западе Франции в 1988 году. Скелет лежал в свинцовом гробу и прекрасно сохранился.

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Ученые определили, что женщина носила зубной протез. Однако без современных технологий сканирования они не смогли узнать больше.

В ходе недавнего исследования археологи установили, что д'Алегре страдала от пародонтита. Вследствие этого заболевания у нее шатались и выпадали зубы. Однако аристократка не хотела с этим мириться.

Как показало сканирование, женщина использовала золотую проволоку для скрепления зубов. Также у нее заметили искусственный вставной зуб из слоновой кости.

Правда, как пояснили стоматологи наших дней, такие ухищрения только усугубляли положение. Золотую проволоку нужно было постоянно держать натянутой, что вредило соседним зубам. Анна д'Алегре должна была постоянно испытывать физический дискомфорт, а также моральные страдания от несовершенства собственной внешности.

Историки установили детали биографии аристократки. Анна д'Алегре жила в смутное время, а ее положение в обществе было весьма шатким. Она являлась гугеноткой-протестанткой, выступавшей против католиков. К 21 году женщина успела овдоветь и воспитывала маленького сына Ги XX де Лаваля.

После начала Восьмой религиозной войны (1584-1589) Анна с сыном вынуждены были скрываться, а их имущество конфисковала корона. Ги ХХ де Лаваль прожил недолго, погибнув на поле боя в возрасте 20 лет.

Анна повторно вышла замуж и снова овдовела. Скончалась она от болезни в возрасте 54 лет. Исследователи отметили, что состояние зубов аристократки указывает на большие стрессы, которые ей довелось пережить.

«Исследование показывает важность поддержания хорошего внешнего вида для аристократок, подверженных сильным социальным ограничениям, таким как вдовство», – отметили авторы научной работы.