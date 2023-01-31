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1 час назад

Привычки русских, которые не понимают иностранцы

Мира Маркина

Не секрет, что менталитет жителей России сильно отличается от других стран. Россиянам присущи многие привычки, которые сохраняются на протяжении многих лет. Поэтому когда иностранец заходит в дом в России, он начинает удивляться некоторым нормам поведения.

Привычки русских, которые не понимают иностранцы
Фото: Кадр из фильма "Горько!"Кадр из фильма "Горько!"

О том, какие привычки, присущие русским, не понимают иностранцы — в материале “Рамблера”.

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Надевать тапочки дома

В Европе и США люди ходят дома в уличной обуви. Это связано не только с чистотой улиц, но и с климатом. Дело в том, что в России большую часть времени на улице лежит либо снег, либо он превращается в слякоть. Ходить после улицы в ботинках по дому невозможно. В других странах климат более сухой, поэтому никакой грязи на полу не остается, поэтому дома люди ходят в уличной обуви. А вот тапочки можно встретить преимущественно в азиатских странах – там это является особой традицией.

Суеверия и приметы

В каждой стране есть свои суеверия и обычаи, но больше всего их все-таки в России. Это связано с тем, что большинство жителей страны религиозны, а также отмечают народные праздники. В России привыкли соблюдать традиции и приметы каждого дня, а также предсказывать погоду на будущее.

Длинные тосты

Иностранцы, когда пьют за что-то, практически не говорят тосты и пожелания. В английском языке используется слово cheers. У этого слова нет точного перевода, но его можно понимать как “за здоровье” или “ваше здоровье”. Этим восклицанием в англоязычных странах сопровождают звон бокалов. В России принято говорить длинные тосты с пожеланиями, историями и анекдотами.

Старый Новый год и православное Рождество

Если сказать иностранцу, что в России Рождество отмечается 7 января, он впадет в ступор, так как католики отмечают его 25 декабря. Такая разница появилась из-за того, что католическая церковь использует григорианский календарь, а православная — юлианский.

Также у иностранцев нет понятия “старого Нового года” и привычка отмечать этот праздник для них кажется странной. Однако если объяснить суть праздника, иностранец с радостью разделит с вами празднование.

Большой стол на праздники

Это — еще одна особенность, которая присуща русским. На праздники в квартирах накрывают столы, где обязательно есть несколько видов салатов, закусок, а также горячее с гарниром и десерт. В европейских странах подобные праздники сопровождаются фуршетом с закусками и напитками.

Истории,Католическая церковь,
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