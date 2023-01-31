Как женятся в Поднебесной

Как известно, в Китае живут китайцы. И их 1,4 млрд. Это вторая страна в мире по численности населения. А это почти автоматически означает, что люди, чтобы чего-то добиться, должны показать себя, стремится быть в чем-то лучше других, то есть непрерывно конкурировать.

Фото: Свободная пресса Свободная пресса

И эта конкуренция начинается уже в школе, когда в классе, где учится 40-50 детей, ребенок пытается быть хотя бы не хуже других, не подвести своих одноклассников в прилежании. Он делает все, чтобы его заметил и похвалил учитель.

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А потом абитуриент, который сдал непростой выпускной экзамен, должен выдержать конкуренцию среди сотен, если не тысяч таких же, как он, претендентов на высшее образование. Наверное, поэтому в вузы попадают лучшие из лучших, учиться трудно. А на выходе получаются отменные специалисты.

Но еще более суровый экзамен ожидает молодого человека в борьбе за создание семьи и поиск невесты. Традиционно в Китае исповедуется культ семьи и детей, отказ от этих непременных атрибутов жизни неприемлемо. Но как создать эту семью, когда мужчин молодого возраста примерно на 35 млн больше, чем женщин?

Такая диспропорция автоматически приводит к конкуренции женихов из-за невест, которые к тому же еще крайне избирательны и требовательны к будущему супругу. Речь не только о внешности, образовании, воспитании, а и о материальной составляющей. С милым рай в шалаше – это не про современных китайцев.

Базовый набор достоинств жениха включает хорошую постоянную работу, квартиру, желательно машину и как минимум 25 тыс. долларов на приданное невесте. Демонстрация щедрости при покупке невесте сувениров - ювелирных украшений (желательно с бриллиантами) еще до свадьбы - приветствуется.

Дополнительные сложности в подборе партнера возникают в силу очень серьезного отношения китайцев к созданию семьи. Преодолеть их помогают старые традиционные способы – услуги профессиональных свах (тоже не бесплатные), а также ярмарки женихов и невест. Сваху ищут в интернете, через знакомых или просто в городских парках, где они разворачивают свои стенды с информацией о потенциальных женихах и невестах. На ярмарках женихов нередко на одну девушку приходится до 20 претендентов. Есть из кого выбирать.

Но вот все исходные данные вроде бы совпали. Начинается процесс знакомства пары. Причем, не только между собой, а и с родителями. Ведь создание семьи с конкретным претендентом предполагает непременное получение родительского благословения. Старое поколение потом будет растить внуков, плотно общаться с молодоженами. Жених или невеста могут не пройти родительский отбор и тогда все пропало. Или наоборот - невесте могут не понравиться родители жениха, тогда и жениху ничего не светит.

Не так давно в китайской социальной сети бурно обсуждалась история молодой девушки из провинции Сычуань, которая поделилась обстоятельствами знакомства с потенциальным мужем и его семьей. Во-первых, ей не понравилось, что она целых 2с половиной часа добиралась до их дома. А за праздничным обедом ей были предложены слишком будничные угощения: холодные салаты и закуски, лапша и тыквенная каша. То есть, видимо, то, что едят обычно в той семье. Девушку огорчило, что для встречи с ней родители не расстарались на праздничные яства. И она рассталась с женихом, сочтя, что он ее не достоин. Характерно, что в комментариях пользователи соцсети в большинстве согласились с невестой. То есть жених, точнее его родители, конкурс не выдержали.

Современное китайское общество развивается, нравы становятся более, скажем так, свободные и демократичные. И тем не менее добрачные связи не приветствуются, к тому же они могут стать препятствием к созданию крепкой семьи – ячейки общества. Потенциальная невеста или жених, узнав о похождениях претендента, может его отвергнуть с порога.

В этом смысле интересен курьезный случай, который стал в Китае широко известен в период пандемии. Одна дама, нашедшая кавалера на сайте знакомств, приняла его приглашение отужинать у него на дому. Рестораны в то время если и работали, то с большими ограничениями. Речь шла вовсе не о том, что у нас принято подразумевать в таких случаях. В Китае это не принято. Просто потенциальный жених хотел продемонстрировать свои кулинарные таланты и домовитость, что очень важно при создании семьи. Заодно он решил показать невесте имеющееся жилье, чтобы иметь дополнительные шансы на успех. Ужин удался, но, когда невеста выходила из подъезда, намереваясь отправиться к себе домой, ее остановил санитарный патруль и люди из местного домоуправления. Ковид, понимаешь… Оказалось, что пока молодые наслаждались общением и ужином при свечах, дом был взят на карантин. Пришлось даме возвращаться и просить у потенциального жениха временное пристанище на время карантина. Тогда его длительность составляла 14 суток. Другого выхода просто не было. К счастью, жених не отказал. Опять же не подумайте ничего предосудительного… Все было прозрачно и пристойно. Дама ежедневно информировала соцсети, как проходит ее несколько затянувшееся свидание. И вроде бы у пары все складывалось удачно. А народ бурно обсуждал эту ситуацию, и многие склонялись к тому, что «нулевая терпимость к ковиду» в данном случае имела некий положительный побочный эффект: способствовала решению семейного вопроса у одной отдельно взятой пары. Хотя дальнейшая ее судьба неизвестна, ведь мы не знаем, как прошел конкурс у родителей, оценка состоятельности жениха и прочее. В условиях пандемии все это было крайне затруднено.

Мне, например, рассказали историю сотрудницы одного из китайских представительств в Москве. Для того, чтобы заключить брачные узы, она отправилась в 30-дневный отпуск в Пекин. 21 день из этих тридцати она провела в карантине. А за оставшуюся неделю успела пройти все ступени согласительных добрачных процедур. Судя по всему, любовь тоже играет определенную роль в создании семьи и помогает преодолеть все трудности.