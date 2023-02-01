«Чёртова лестница»: как математики могут предсказать действия маньяков

Сотрудники университета штата Калифорния (Лос-Анджелес) Михаил Симкин и Ввани Ройчоудхури сделали открытие, свидетельствующее о том, что поведение серийных убийц также можно математически спрогнозировать.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Например, периоды, когда совершал свои преступления советский маньяк Андрей Чикатило, вполне укладываются в известный математический график «чертова лестница». Он представлен как лестница со ступенями разной длины, высота которых постепенно возрастает от нуля к единице. Так и число убийств, совершенных маньяком, росло, а промежутки между ними сокращались в соответствии с принципами «чертовой лестницы»… Вероятно, считают Симкин и Ройчоудхури, данная математическая функция применима и к другим серийным убийцам.

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Математику не зря называют «царицей наук». Дело в том, что ее можно с успехом применять практически во всех сферах нашей жизни. Даже там, где использование каких-либо математических выкладок кажется странным. Вот результаты некоторых математических исследований последних лет.

В 2006 году вышла научная работа Костаса Эфтимиу и Соганга Ганди, в которой математическим путем доказывалось, что вампиры не могут существовать, поскольку если бы это было так, то их число постоянно бы росло в геометрической прогрессии в результате укусов людей упырями. В таком случае, подсчитали исследователи, к настоящему времени мы все уже стали бы вурдалаками…

К тому же выводу пришли и авторы исследования, опубликованного в 2013 году в журнале «Applied Mathematical Sciences». Они попытались просчитать возможную динамику популяции вампиров на основе известной математической модели Лотки-Вольтерры с применением система из двух линейных обыкновенных дифференциальных уравнений. Задав соответствующие начальные условия, определяющие число вампиров и укушенных ими жертв на тот или иной момент времени, ученые выяснили, что феномен вампиризма если и существует, то, скорее всего, не так уж распространен.

Британскому писателю и ученому Дэвиду Граймсу, в свою очередь, удалось доказать, что «теории заговоров» научного или медицинского характера не могли бы просуществовать длительное время, так как в них должно быть посвящено огромное число людей.

Граймс использовал для расчетов так называемое распределение Пуассона, с помощью которого можно спрогнозировать вероятность тех или иных событий за определенный промежуток времени. Таким образом ему удалось разработать математическую формулу для четырех самых популярных теорий заговоров: «лунного заговора», «климатгейта», а также «медицинских» заговоров, в ходе которых будто бы держатся в тайне существование универсального средства от рака и опасность прививок.

Получилось, что в самом начале существования заговора шансы на утечку информации составляют в среднем четыре на миллион, считает Граймс. Но ведь для самого осуществления заговора требуется колоссальное количество участников. Если в случае с прививками можно ограничиться 20 000 «посвященных», то в «лунном» и «раковом» заговорах число участников должно составлять не менее 400-700 000.