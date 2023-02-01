Что случилось с учеными, вскрывшими гробницу Тутанхамона

В 1923 году Говард Картер обнаружил гробницу Тутанхамона среди песков «Царства мертвых». Ни одно вскрытое захоронение не повлекло за собой столько смертей, как пресловутая гробница Тутанхамона.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Неизвестный фараон

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Когда Картеру пришла мысль о поисках Тутанхамона, он уже был признанным археологом, который долгое время жил в Египте и был весьма известен благодаря другим своим не менее важным находкам – именно он копал знаменитый Храм Хатшепсут, а также инспектировал работы американского археолога Теодора Дэвиса. В целом, долина царей к этому времени представляла собой изрытый котлован, большинство гробниц, особенно крупных фараонов, уже были найдены, и древнее кладбище фараонов не обещало новых сюрпризов. Надежду могли дать лишь неизвестные фараоны, чье имя «не прогремело» в истории. Однажды, работая в Каире на одной из египетских стел, Картер наткнулся на упоминание о неком Тутанхамоне, преемнике скандального Эхнатона, который возродил культ Амона Ра, а потом скоропостижно скончался. Главное – про гробницу Тутанхамона никто ничего не слышал, ее не было в списке открытых погребений Долины Царей.

Последняя попытка

В 1906 году Картер познакомился с богатым лордом Карнарвоном, которому его представил директор Каирского музея Гастон Масперо. Эта встреча оказалась весьма кстати для поглощенного своим открытием Картера. Лорд Карнарвон, ярый коллекционер древностей, согласился спонсировать поиски неизвестной гробницы – он верил в свою звезду. Но быстрого триумфа не получилось, прошло двенадцать лет, с перерывом на Первую мировую войну, археологи перекопали уже всю долину царей, но никаких следов Тутанхамона не нашли. Научное сообщество скептически относилось к поискам эфемерного правителя XVIII династии, да и сам Карнарвон уже не верил в успех предприятия. Но после долгих поисков, Картер уже знал, где копать.

Когда-то, работая с Теодором Дэвисом, Картер обнаружил рядом с гробницей Рамзеса VI фаянсовый кубок и изломанный деревянный ларец. На обоих предметах было начертано имя Тутанхамона. Возможно, эти предметы не принадлежали гробнице Рамзеса, а были забыты здесь когда-то жрецами, во время похорон неизвестного правителя. Нужен только еще «один сезон». В 1922 лорд предоставил Картеру последнюю попытку. И она увенчалась успехом. 4 ноября 1922 года его лопата стукнулась обо что-то твердое. Это оказалась запечатанная дверь.

Первое разочарование

Ошеломленный своей находкой, Картер телеграфировал лорду, что нашел неизвестную, невскрытую гробницу, обещая временно прекратить работы до его приезда. Карнарванон сразу же выехал из Лондона и был на месте уже через две недели. Гробницу откопали, на сей раз уже до конца. Внизу замурованного входа различались оттиски печатей с именем… Тутанхамон.

Это был настоящий успех! Картер не просто нашел неизвестную гробницу, но и доказал, что Тутанхамон – не его выдумка, а действительно исторический правитель. Но в этот момент присутствующих охватило беспокойство – на двери были следы взлома, гробницу уже открывали, причем дважды.

«Самый чудесный день жизни»

За первой дверью следовал коридор, а за ним следующая дверь. К утру 26 ноября проход к ней был расчищен. Дверь тоже была замурована и запечатана печатями Тутанхамона и царского некрополя. И здесь присутствовали следы вскрытия.

Решающий момент наступил – Картер пробил отверстие, поднес свечу, и увидел то, что до него не удавалось видеть ни одному египтологу, и может, никогда больше не удастся. Археолог потерял дар речи. Вот как он впоследствии описал свое впечатление в дневнике: «Впечатление было грандиозное, смутное, подавляющее... ни о чем подобном мы даже не мечтали. Перед нами была комната, настоящий музейный зал... полный всевозможных предметов. Некоторые казались нам известными, другие совершенно ни на что не походили, и все они были навалены друг на друга в неисчерпаемом изобилии Это был мой самый чудесный день в жизни».

Хранилище или гробница?

Тем не менее, саркофага нигде не было. Поэтому, оправившись от первого впечатления, ученые решили, что ошиблись – это не гробница, а всего лишь тайник. Но когда внимательнее вгляделись в правую стенку комнаты, где стояли, обращенные друг к другу, черные статуи фараона — изображения его Ка, то заметили между ними еще одну замурованную дверь. У исследователей появилась надежда – может за ней новые сокровища и, конечно же, сам фараон.

Дальнейшие поиски пришлось временно прекратить. Для начала нужно было зафиксировать уже найденное: зарисовать, зачертить, составить описи предметов. Работа заняла год – ее изрядно усложняла шумиха, поднявшаяся вокруг нового открытия. Журналисты не давали проходу, а в Париже появилась даже женский туалет «по-тутанхамоновски».

Призрак Тутанхамона

16 февраля 1923 года начали вскрывать дверь, которая могла привести к погребальной камере, но в последний момент археологи почувствовали неладное: «В этот момент у нас пропало всякое желание вскрывать эти печати, ибо мы вдруг почувствовали, что вторгаемся в запретные владения; это гнетущее чувство еще более усиливали льняные покровы, ниспадавшие с внутреннего ковчега. Нам казалось, что перед нами возник призрак усопшего фараона, и мы должны склониться перед ним» - вспоминал потом Говард Картер. Но не останавливаться же на полпути – печати взломали, а за ними стоял огромный золотой саркофаг, и лежали несметные сокровища.

Говорят, что ослепленные золотым блеском археологи не сразу заметили табличку с угрожающей надписью: «Вилы смерти пронзят того, кто нарушит покой фараона». Первым в гробницу зашел лорд Карнанвон. Спустя несколько месяцев он неожиданно заболел и умер.

Было ли проклятье?