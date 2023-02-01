Почему русские девушки невесты не венчались в белом

В наше время многие русские девушки мечтают выйти замуж обязательно в пышном белом платье. А ведь эта традиция пришла к нам из Европы, и не так давно - в XIX веке. Раньше же русские девушки венчались в сарафане любого, но только не белого цвета.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Во многих языческих цивилизациях белый цвет символизировал смерть. В Индии, где большая часть населения исповедует индуизм, белый остается цветом траура. До сих пор индианки, потерявшие близких, надевают белоснежное сари.

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В культуре любой нации символизм цвета одеяния человека всегда играл важную роль. Так было и у русских. Например, в древности в славянском языке слово «красный» являлось синонимом красивого, а «белый» означало также чистый. В пантеоне славянских языческих богов присутствовал Белобог как олицетворение светлых сил.

Крестьяне «белой неделей» называли масленичные дни. Русские богатыри под кольчугу перед важным боем надевали белую рубаху, а купцы облачались в нее после бани, перед трудной и опасной дорогой. И делали они это на случай, если придется принять смерть: нужно встретить ее «чистыми», закончить свой жизненный путь подготовленными. И в этом смысле белое платье для невесты на славянской, русской свадьбе было самым неподходящим выбором.

Русские девушки сами шили себе одеяния к свадьбе, и обычно это были расшитые символичными оберегами рубахи и цветные сарафаны. Состоятельная девушка к знаменательному событию готовила себе три смены костюма. Первый был девический, обычный по крою и материалу, но самый лучший по исполнению - «девичий» сарафан розового, желтого, зеленого или голубого цвета. Второй, венчальный - сарафан из дорогих тканей, как правило, красный, малиновый или бордовый. Его расшивали жемчугом, отделывали золотыми нитями, а в северных краях — дорогими мехами. Головной убор, туфли, обручальное кольцо и свечи жених обычно присылал вместе с родовыми перстнями и ожерельями, которые невеста должна была надеть на венчание.