Детали развода принцессы Дианы стали известны из личных писем

Личные письма принцессы Дианы, адресованные ее друзьям, супругам Тареку и Сьюзи Кассем, и датированные 1995 и 1996 годами, выставят на аукцион. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник.

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По словам собеседника издания, будут проданы 32 письма. В них принцесса Диана пишет, что никогда не решилась бы на развод, если бы знала, что он будет выглядеть так отчаянно и некрасиво. Кроме того, она делится опасениями, что за ней ведется слежка, а телефон прослушивается.

Кассемы отметили, что владение письмами — это большая ответственность, которую они не хотят перекладывать на своих детей.

Ожидается, что письма будут проданы 16 февраля. По словам пары, они хотели бы дать возможность другим людям стать обладателями памяти о принцессе, а также поддержать проекты, которые были важные для Дианы — все вырученные средства планируют направить в благотворительные организации, которые курировала принцесса Уэльская.