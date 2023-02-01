День сурка 2023: дата, история, приметы и традиции праздника

Каждый год 2 февраля в США и Канаде отмечается День сурка. Этот праздник мог бы так и остаться милой местной традицией, если бы не одноименный фильм, который сделал сурка Фила знаменитым на весь мир.

Фото: Кадр из фильма "День сурка" Кадр из фильма "День сурка"

«Рамблер» рассказывает, как начали праздновать День сурка и стоит ли верить предсказаниям Фила.

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Кто первый начал

Традиция предсказывать наступление весны по поведению животного появилась еще в Древнем Риме, правда там, за неимением североамериканского сурка, будили ежа. В Западной Европе эта традиция жива до сих пор. Правда ежа будили не везде. В Северной Германии и Нидерландах с той же целью будили барсука.

В Северную Америку традицию будить зверька 2 февраля и по его поведению предсказывать погоду привезли переселенцы из Европы, их тогда называли пенсильванскими голландцами. Но будить они начали уже сурка.

Официальный День сурка

Общепризнанным праздником этот день стал в 1886 году, тогда из этого события впервые сделали настоящее шоу, а сурку дали имя Фил из Панксутони – ясновидец из ясновидецев, мудрец из мудрецов, предсказатель из предсказателей и выдающийся провидец погоды. Городок Панксутони при этом стал «всемирной столицей погоды».

С тех пор каждый год ранним утром 2 февраля группа прилично одетых джентльменов в смокингах и цилиндрах, состоящих в клубе сурка, совершали восхождение на Индюшачью Горку, где торжественно доставали Фила из норки. Если сурок Фил не видел свою тень и спокойно шел заниматься своими делами, считалось, что весна придет рано. Если же Фил на выходе из норки встречался со своей тенью, пугался ее и прятался обратно, весну ждали не раньше, чем через шесть недель. А до той поры приходилось мириться с зимой.

«День сурка» и Билл Мюррей

В 1993 году на экраны вышел фильм «День сурка». Уставший от жизни, циничный журналист, роль которого исполнил Билл Мюррей, отправляется в Панксутони, чтобы сделать острый репортаж о церемонии пробуждения сурка Фила, и к своему ужасу обнаруживает, что изо дня в день вынужден просыпаться в одном и том же отеле в тот же самый день. Вырваться из временной петли можно единственным способом – совершить нечто неординарное. Фильм получил престижную премию BAFTA за лучший сценарий, а выражение «день сурка» стало международным. Сейчас оно повсеместно используется для обозначения порядком надоевшей рутины, которая повторяется изо дня в день.

День Ефимия зимнего в России

В России, по народному календарю, на 2 февраля выпадает праздник – день Ефимия зимнего (или метельного). С этим днем также были связаны приметы, по которым предсказывали погоду:

если в полдень светит яркое солнце и относительно тепло, значит, весна придет рано,

если пасмурно, но при этом тепло, метели будут до середины марта,

если утром небо облачное, а вечером – багровое, скоро придут сильные метели,

если очень ветрено, лето будет дождливым,

изморозь указывает на ночные заморозки,

метели, начавшиеся 1 и 2 февраля, продолжатся до конца зимы.