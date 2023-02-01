Как художник превращает автомобильные запчасти в сказочных персонажей

Как превратить груду железного хлама в произведение искусства, знает Владимир Каноник. Этот уникальный художник из городка Фаниполь под Минском удивляет фантастическими работами в стиле стимпанк. Он превращает автомобильные детали в персонажей легенд и сказок, в которых причудливо переплетаются детали техники и волшебные сюжеты. Многие его работы можно увидеть на автомобильных заправках по всей Беларуси.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Заправский мастер

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Необычные объекты техногенного искусства Владимира Каноника хорошо известны автомобилистам. Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) полон travel-снимков с его инсталляциями на белорусских дорогах. Скульптор окончил Минское художественное училище имени Глебова в далеком 1986 году, потом - Львовскую академию печати по специальности книжная графика. Долгое время работал художником. С металлом, рассказывает мастер, имеет дело уже лет 15, а арт-объекты начал создавать около 10 лет назад.

- Когда освоил железо, вошел во вкус. Решил остаться на этой стезе. Работаю в технике стимпанк, в которой нашли продолжение идеи Жюля Верна, намного опередившего свое время. Самое сложное в работе с металлом - вдохнуть жизнь в образ, создать динамичные и эмоциональные композиции, чтобы они не выглядели застывшими во времени объектами, а казались живыми. По сути моя работа - это синтез труда художника и технаря. Причем сплошной экспромт. Без творческого подхода и понимания композиции - никак.

Своими идеями о том, как придать шарм белорусским заправкам, художник поделился с дирекцией предприятия "Белоруснефть". Аргументы были в буквальном смысле железными, и вскоре родился первый арт-объект - ретроавтомобиль с настоящим клаксоном в минском микрорайоне Сухарево. Необычную скульптуру здешние жители приняли с восторгом. И пошло-поехало!

Сегодня на творческом счету Владимира Каноника более 40 уникальных инсталляций. Созданные по мотивам сказок, легенд и преданий композиции есть и в больших, и в малых городах. Их размещают в парках и скверах, на заправках и площадях. Могучий и грациозный зубр впечатляет автомобилистов на заправке в минском микрорайоне Масюковщина, необычный филин будоражит воображение прохожих около Физико-технического института Национальной академии наук, а посетителей ботанического сада встречает техногенный гусар.

Чтобы работы не теряли красоты, раз в год Владимир Каноник объезжает каждую и реставрирует пострадавшие от рук вандалов и непогоды

Среди работ художника - богатырь в Заславле, горный гном в Солигорске, рыцарь с мечом в Несвиже и Пегас в Слуцке, которого давно облюбовали молодожены для свадебных фотосессий. Мастер также нашел оригинальный способ дать вторую жизнь красным "Жигулям" в Фаниполе. Как и другие работы, скульптура поражает воображение деталями и символизмом. Легенда советского автопрома в умелых руках перевоплотилась в робота-трансформера, который по габаритам не уступает главному герою одноименного голливудского фильма Оптимусу Прайму. Вместо скелета - двери и крыша, вместо легких - фары. Грандиозный арт-объект высотой в два этажа пришлось собирать на улице - не поместился под крышей мастерской.

Экспромт в деталях

Уникальные скульптуры мастер создает в мастерской в Фаниполе. Там есть все необходимое: сварочный аппарат, молот, наковальня и гора металлолома. В творческой команде Владимира Каноника трудятся еще четыре человека: сварщик, кузнец, художник-живописец и сын, который работает за станками с программным управлением.

- Каждая инсталляция имеет привязку к местности, чаще всего к конкретному историческому факту или мифологическому преданию, - Владимир Каноник объясняет, как рождаются идеи. - Например, русалка на улице Свислочской в Минске появилась вовсе не случайно. Существует легенда, что здесь обитала дочь Водяного - хранителя "Дед-камня", которому наши предки приносили дары (вино, мед, молоко, вешали рушники) и считали целебным.

Пегас в Слуцке тоже появился не спонтанно. Это мифическое животное изображено на гербе города и считается одним из его геральдических символов...

Вместо красок у художника автомобильные запчасти. Ими мастера обеспечивают автомастерские. Однако если всю композицию выполнить из одних только деталей, то может получиться хаос, который трудно прочитывается. Поэтому отдельные узлы, например, пальцы и лица, скульптор выполняет из металла и композитного материала. Непосредственно сборка арт-объекта - процесс небыстрый. На каждую работу обычно уходит от месяца до полугода, подсчитал мастер.

- Детализация работы - сплошной экспромт. Сразу выстраивается динамика фигуры, некий порыв, чтобы работа была словно в движении. В известной сцене из фильма "Титаник" главная героиня стоит на носу корабля, раскинув руки. Она не движется, но создается впечатление, будто она летит. Вот такого же эффекта я стараюсь достичь в своих работах, чтобы они казались одушевленными.

Каждая инсталляция весит не меньше тонны. Независимо от погоды эти металлические исполины стоят, не шелохнутся. Конструкции получаются прочными и устойчивыми благодаря специальному фундаменту, на который устанавливается каркас. Потому никаких инцидентов с опрокидыванием не было. А вот человеческий фактор, увы, сказывается. Случается, недобросовестные прохожие решают прихватить с собой детальку-другую от арт-объекта. Чтобы работы не теряли красоты, раз в год Владимир Каноник объезжает каждую и реставрирует пострадавшие от рук вандалов и непогоды.