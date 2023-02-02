Русский массаж: чем он удивляет иностранцев

Хроническая усталость, депрессия, боль в спине и плечах – все эти проявления недугов иностранцы пойдут лечить к разным специалистам, а русские, в зависимости от личных пристрастий, – к массажисту или в баню.

Фото: Русская семерка Русская семерка

За рубежом русским массажем называют несколько видов оздоровительных процедур. Финны, например, считают русским массажем посещение бани с веником.

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Швед Ганс Айрманн, побывавший в России в конце XVII века, в своих записках о Московии подробно описал поразившую его русскую банную процедуру с веником, которым «московиты дают себя хорошенько отхлестать». Удивил его не только сам процесс, но и все, что его сопровождает: и «проваренная вода с хорошими травами», и «обыкновение обливаться ледяной водой с головы до пят».

Сегодня русская баня как оздоровительная процедура популярна во всем мире благодаря русским эмигрантам. «Массаж веником» стал любим поляками, немцами, американцами и даже австралийцами.

Помимо бани, есть еще классический русский массаж. Врач Женя Вине, руководитель Института на Рок-Айленде, эмигрировал в США в 80-е годы прошлого века. По его словам, до этого времени там не только ничего не знали о русском массаже, но вообще не использовали «физическую медицину». Как утверждает Женя Вине, сегодня Россия остается центром исследования мануальной терапии, и русский классический массаж становится все более популярным в США.

Справедливости ради надо заметить, что сегодня в Америке появилось множество «специалистов» по русскому массажу, которые имеют о нем весьма туманное представление. Об этом на страницах американских журналах о здоровье рассказывают врачи российского происхождения, которые не понаслышке знают, что из себя представляет русский массаж.

Иностранцев в русском массаже привлекает прежде всего его целостность. Помимо достижения конкретной цели – ослабления мышечной боли, неврологического или сердечно-сосудистого лечения, русский массаж, воздействуя на проблемные участки, «заряжает» весь организм. Любят его и как профилактическое средство. Кстати, только русские используют наш классический массаж для релаксации.

В европейских странах русский массаж – одна из самых эффективных лечебных методик при болезнях позвоночника, суставов, травмировании мышц и сухожилий. А в целом физиотерапевтические процедуры, именуемые русским массажем, помогают при проблемах с кожей, оказывают лечебное воздействие на сердечно-сосудистую, лимфатическую, мускульную, иммунную, нервную, дыхательную системы.

Американский журнал о здоровье Health magazines, исследуя популярность русского массажа, написал, что после него люди говорят не только об общем улучшении состояния организма, но и о собственных психологических изменениях. «Я по-другому стал относиться к жизни в целом», – уверяют многие из ценителей этой процедуры.

Есть виды русского массажа, которые не так широко известны за рубежом и для иностранцев являются экзотикой. Например, русский гречишный массаж. В России он получил распространение еще в ХVI веке. Компрессы и массаж разогретой гречкой использовались при лечении множества болезней тела и, как отмечается в записях старинных монашеских книг, «помогали при пустоте душевной и суете разума».

Монастырский медово-восковый массаж сегодня называется «пилинг лыковыми мочалками на основе натурального меда». Иностранцы – любители массажной экзотики – после этого вида русского массажа говорят, что у них теперь «другая кожа», которая еще и дышит по-новому.