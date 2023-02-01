80 лет назад мир облетела новость о победе в Сталинграде

Волгоград и вся Россия празднуют 80-летие победы в Сталинградской битве. Мероприятия проводят в разных регионах, но центр празднования, разумеется, на Волге. В Волгоградской области сейчас живут более четырех тысяч жителей осажденного Сталинграда, инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Конечно, состояние здоровья большинства из них уже не позволяет принимать участие в торжествах.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Но вот пенсионерка Нелли Суворова пришла возложить цветы к Вечному огню на Аллее Героев. Нелли Ивановне во время сражения в Сталинграде было всего два года. Их семья оказалась на оккупированной территории. Мать отправляли на работы, а Нелли со старшим братом оставалась дома, с вражескими солдатами. Один эпизод прочно врезался в детскую память.

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- Немцы жили в нашем доме в Ельшанке. Они были всякие: и хорошие, и плохие. Вот сидят они, едят. Я увидела: яйцо, сыр, колбаса. Заплакала, так хотелось есть. А немец схватил меня и головой в подушку сунул: "Заткнись, киндер!" А потом в мою комнату зашел другой солдат и дал мне яйцо: "Киндер, не плачь". Но я маме все равно пожаловалась: "Немцы - гады!" - морщинки Нелли Ивановны разгладились в улыбке.

Еще одно яркое воспоминание из раннего детства - это огромная радость Победы!

Учитель истории Виталий Мацаков приехал из далекого Ямала, из маленького поселка Заполярный - наконец осуществил давнюю мечту побывать в городе-герое. Ведь в его семье сразу четыре деда (родной и трое двоюродных) принимали участие в Сталинградской битве. Родной дедушка Дмитрий Мацаков дошел до самого Берлина. Второй дед Дорджи Утнасунов похоронен в Калачевском районе Волгоградской области, третий, Бакур Баиров пропал без вести уже после Сталинграда, а четвертый, Бавуня Васильев, партизанил здесь же неподалеку на оккупированной немцами территории.

Про судьбу погибшего Дорджи Утнасунова его родственники узнали не так давно. На специальном сайте "Подвиг народа" Виталий обнаружил документы. Не все данные сходились. Похоже, там были опечатки, но по именам матери и супруги установили, что именно Дорджи пал в бою в декабре 1942 года под Калачом.

- К сожалению, я сам дедушку Дмитрия Алексеевича не застал: он умер в 1969 году. Но знаю многое по рассказам отца и дядей. У него было достаточно много фотографий. И удачей стало, что он многие раздарил, - рассказывает Виталий. - У нас в семье остался один старый снимок, которому требовалась реставрация. И потом, когда я уже стал серьезно заниматься поисками, обнаружил около 15 его портретов. Отец рассказывал, что были фотографии и из Берлина, и с послевоенной службы в комендатуре. Но по нашей калмыцкой традиции после смерти человека его изображения уничтожают. К сожалению, бабушка все фотографии сожгла.

Большинство найденных в семьях дедовых друзей снимков все же послевоенные. Но недавно Мацаков сделал интересное открытие, просматривая кинохронику битвы за Берлин. В кадр попал дед Дмитрий. Стопроцентных доказательств нет, но портретное сходство заметно. И старшие члены семьи это подтверждают. К тому же доподлинно известно, что Мацаков-старший в это время там воевал. "Душа подсказывает, что это он у рейхстага", - сказал Виталий.

Младшее поколение тоже хранит память о героических предках. Волонтер Виктория Давыдова ощущает себя потомком победителей.