Москвичка перевела гадалке 1,5 миллиона рублей за снятие проклятья

В Москве женщина перевела гадалке почти 1,5 миллиона рублей за снятие родовой порчи. В итоге целительница забрала деньги и пропала. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По данным канала, жительница столицы с детства слышала от матери, что все женщины в их роду прокляты. Потерпевшей не везло с мужчинами. Тогда москвичка решила обратиться к «высшим силам» и нашла в социальной сети «ВКонтакте» якобы гадалку. Та предложила потенциальной клиентке проверить ауру, чтобы понять, есть ли порча.

Аферистка провела ритуал через интернет и подтвердила наличие проклятия у женщины. Затем она пообещала спасти россиянку от беды с помощью магического обряда. Обманутая согласилась и стала брать кредиты, чтобы оплачивать услуги «целительницы».