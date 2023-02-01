Чуваки: кого так называли в России

В 80-е годы прошлого столетия в СССР довольно часто можно было услышать обращения «чувак», «чувиха». На молодёжном сленге эти слова обозначали молодых мужчин и женщин. А откуда они появились?

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На самом деле в Советском Союзе данные термины стали «эксплуатировать» ещё с середины 60-х годов, но не так активно. Их появление в стране обязано росту популярности молодёжной субкультуры «битников». Однако, слово «чувиха» использовали и в начале XX века. Так на воровском жаргоне в царской России называли проституток.

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Но ещё раньше у слова было совершенно другое значение. По одной из версий, «чувак» произошло от цыганского «чаво», что в переводе означает «свой парень». Так воры обращались к «себе подобным». Спустя некоторое время появился женский аналог — «чувиха» (подруга вора). Видимо, спутницами жизни людей с криминальным прошлым и настоящим были женщины исключительно лёгкого поведения, раз название «чувиха» прочно приклеилось к проституткам. Кстати, цыганское «чаво» смогло проникнуть и в английский жаргон. В Британии и США так стали называть трудных подростков.

Существует версия, согласно которой слово «чувак» пришло из сленга представителей духовой музыки и произошло от обыкновенного «человек». Исследователи объясняют появление этого термина физиологическими особенностями. Дело в том, что иногда музыкантам приходилось играть на трубе или саксофоне по несколько часов подряд. После таких продолжительных выступлений даже у самых подготовленных из них не было сил выговорить правильно «человек». Максимум, на что хватало уставших трубачей и саксофонистов, так это на произнесение коротких «чэ-э-э-к», «чвээк». Стиляги же уверены — «чувак» является аббревиатурой, которая расшифровывается как «человек, уважающий высокую американскую культуру».