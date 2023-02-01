Чуваки: кого так называли в России

В 80-е годы прошлого столетия в СССР довольно часто можно было услышать обращения «чувак», «чувиха». На молодёжном сленге эти слова обозначали молодых мужчин и женщин. А откуда они появились?
На самом деле в Советском Союзе данные термины стали «эксплуатировать» ещё с середины 60-х годов, но не так активно. Их появление в стране обязано росту популярности молодёжной субкультуры «битников». Однако, слово «чувиха» использовали и в начале XX века. Так на воровском жаргоне в царской России называли проституток.
Но ещё раньше у слова было совершенно другое значение. По одной из версий, «чувак» произошло от цыганского «чаво», что в переводе означает «свой парень». Так воры обращались к «себе подобным». Спустя некоторое время появился женский аналог — «чувиха» (подруга вора). Видимо, спутницами жизни людей с криминальным прошлым и настоящим были женщины исключительно лёгкого поведения, раз название «чувиха» прочно приклеилось к проституткам. Кстати, цыганское «чаво» смогло проникнуть и в английский жаргон. В Британии и США так стали называть трудных подростков.
Существует версия, согласно которой слово «чувак» пришло из сленга представителей духовой музыки и произошло от обыкновенного «человек». Исследователи объясняют появление этого термина физиологическими особенностями. Дело в том, что иногда музыкантам приходилось играть на трубе или саксофоне по несколько часов подряд. После таких продолжительных выступлений даже у самых подготовленных из них не было сил выговорить правильно «человек». Максимум, на что хватало уставших трубачей и саксофонистов, так это на произнесение коротких «чэ-э-э-к», «чвээк». Стиляги же уверены — «чувак» является аббревиатурой, которая расшифровывается как «человек, уважающий высокую американскую культуру».
Моду на «чуваков» и «чувих» поддержали и популярные исполнители 80-х годов. «Чуваки» стали персонажами многих песен Андрея Макаревича, Петра Мамонова, Федора Чистякова. Сегодня же эти слова являются скорее пережитками прошлого. Слышать обращение «Эй, чувак!» получается не так часто. Правда, нет гарантий, что «чуваков» не ждёт «второй рождение», ведь, как известно, всё новое — это хорошо забытое старое.