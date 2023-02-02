Советская евгеника: как в СССР хотели создать сверхчеловека

В начале XX века, особенно после Первой мировой войны, Европу захватила новая научная страсть: учение об улучшении человеческой породы - евгеника (ευγενής - благородный). В ту интереснейшую экспериментальную в разных человеческих делах эпоху эта дисциплина была многими принята на ура, а многими, как мы знаем, даже и начала реализовываться.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Основные даты отечественной евгеники

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В 1920 году в Москве в Институте Экспериментальной Биологии на Сивцевом Вражке был организован Отдел евгеники, а вскоре на его базе основано Русское Евгеническое Общество. Отцом-основателем и главным идеологом отдела стал руководитель института, сын бухгалтера меховых королей Сорокоумовских из старообрядческой среды Николай Кольцов – передовой биолог, он, как пишут его коллеги, «первым разработал гипотезу молекулярного строения и матричной репродукции хромосом («наследственные молекулы»), предвосхитившую главнейшие принципиальные положения современной молекулярной биологии и генетики и первым из русских учёных привнёс физико-химический метод, вошедший в набор основных методов биологических исследований».

В 1922 году под редакцией Кольцова вышел «Русский Евгенический Журнал». В Петербурге той же работой занялось Бюро по Евгенике в Постоянной Комиссии по изучению естественных производительных сил СССР при Российской Академии Наук. Оно занялось обычной ныне антропологической и генетической работой и пропагандой: «изучением вопросов наследственности специально в приложении к человеку путем устройства анкет, обследований, экспедиций и т. д.; распространением в широких народных массах сведений о законах наследственности у человека и о целях и задачах евгеники путем издания популярных книг, брошюр, устройства публичных лекций и т. п.; подачей советов евгенического характера желающим вступить в брак и вообще всем интересующимся собственной наследственностью.

HomoCreator

Программный труд основателя русской евгеники Николая Кольцова – «Улучшение человеческой породы» - вышел в 1923 году. Главная идея труда в том, что надо создавать новый тип человека – человека созидающего – HomoCreator. Что радует, ученый не предлагает никого стерилизовать, помещать в концентрационные лагеря, психбольницы и отстреливать. Он ратует за поддержку самых талантливых производителей, создавая для них благоприятную среду. А главной опасностью для развития добрых генов русского человека он считал ограничение рождаемости.

Николай Кольцов: «Этот новый человек – сверхчеловек, «Homo creator» – должен стать действительно царем природы и подчинить ее себе силою своего разума и своей воли. И если при этом он не всегда будет чувствовать себя счастливым, будет порою страдать ненасытимой жажды все новых и новых достижений, все же, я полагаю, эти страдания святого недовольства – невысокая цена за ту мощь и за кипучую работу, которые выпадут на его долю.

Лучший и единственно достигающий цели метод расовой евгеники, это – улавливание ценных по своим наследственным свойствам производителей: физически сильных, одаренных выдающимися умственными или нравственными способностями людей и постановка всех этих талантов в такие условия, при которых они не только сами могли бы проявить эти способности в полной мере, но и прокормить и воспитать многочисленную семью, и притом непременно преимущественно в сравнении с людьми, не выходящими за среднюю норму.

Ни война, ни революция не имеют такого пагубного значения для евгеники, как явление, в скрытом бескровном виде подтачивающее здоровье нации и человечества: это – сознательное ограничение потомства, обычно распространяющееся в народе постепенно и на первых порах едва заметное».

Остановить вырождение

Биолог и генетик Юрий Филипченко считал, что для предотвращения вырождения русской расы, выражающейся в увеличении разных психопатологий и генетических болезней, нужно вместо естественного отбора использовать искусственный. Это и есть главная задача евгеники, по его словам. При этом он разделял евгенику на поощрительную – это отбор и поддержание лучших людей, и отрицательную – запрет на размножение неудачных особей. «Отрицательный подбор применить к человеку в конце концов не так уже трудно, если прибегнуть для этой цели к тому достаточно мощному принудительному аппарату, которым располагает всегда государственная власть, и удержать от размножения нежелательные элементы общества при помощи известных законов или иным более действительным путем». Филипченко ставил в пример Америку, где во многих штатах стерилизация как главный путь евгеники, уже тогда применялась.

Юрий Филипченко: «Каждое человеческое существо имеет право на свою долю личного счастья, но не каждый имеет право быть отцом или матерью. Эта точка зрения иногда вызывает сильный протест, но это объясняется только нашим недостаточным знакомством с законами наследственности, почему так неотложно необходимо просвещение широких народных масс о всей глубине и силе последних».

Математик – евгенист Карл Пирсон (1857 – 1936): «Интеллигентный средний класс есть позвоночный столб нации; из него выходят мыслители, вожди, организаторы последней. Члены этого класса не растут, как грибы, но представляют собой продукт длинного процесса подбора наиболее высоко одаренных и приспособленных в интеллектуальном отношении членов общества… Здоровое общество должно бы было иметь свой максимум плодовитости в этом классе, между тем, что же мы находим в действительности? Прогрессивное понижение рождаемости в среднем классе; сильное движение в сторону бессемейной жизни или ограничение размеров семьи, захватывающее только интеллигентные классы и аристократию ручного труда! Воздержание и ограничение могли бы быть в высшей степени положительным социальным фактором, если бы они в первую голову уменьшали плодовитость неприспособленных; но если они начинаются с противоположного конца, они более чем бесполезны, они национально разрушительны по своим последствиям. Недостаток талантливых людей в момент кризиса есть худшее из зол, могущих постигнуть нацию. Сидя спокойно на месте, без всякой внешней борьбы, нация может вырождаться и обессиливаться просто потому, что она дает полный простор половому подбору и не культивирует своих лучших членов».

Коммунизм и стерилизация!

Евгенист Михаил Волоцкий очень хотел легализовать стерилизацию. Он внимательно изучал опыт пионеров практической евгеники из американского штата Индиана.

Из индианского закона о стерилизации: «Так как наследственность играет в высшей степени важную роль в передаче преступности, идиотизма и врожденного слабоумия, то общее собрание штата Индиана постановляет, чтобы каждое государственное учреждение, которому вверено попечение о закоренелых преступниках, идиотах, насилователях и слабоумных, назначило, в дополнение к местному врачу учреждения, еще двух опытных врачей. На обязанности этой комиссии будет лежать обследование, совместно с главным врачом учреждения, психического и физического состояния тех из заключенных, которые им для этой цели будут передаваться врачом или административным советом данного учреждения. Если по мнению означенной комиссии экспертов и административного совета, будет признано недопустимым, чтобы такой заключенный имел потомство, а его физическое и психическое состояние будет признано, как не подающее надежды на улучшение в будущем, то врачам вменяется в обязанность совершить для предотвращения деторождения такую операцию, какая будет признана наиболее безопасной и действительной».

Михаил Волоцкой: «При оценке метода половой стерилизации будем прежде всего иметь в виду, что производство операций никоим образом не должно и не может преследовать какие-либо карательные цели. В самом деле, кому может придти в голову за что-то карать таким странным образом тех несчастных, при том же по большей части уголовно-невменяемых субъектов, как душевнобольные, слабоумные, идиоты, имбециллики и т. п., против которых главным образом направлена эта мера. Наоборот, естественно, что мы должны делать все от нас зависящее, чтобы чем-нибудь улучшить их положение, но в то же время из евгенических и этических соображений не имеем права допускать дальнейшего произведения ими потомства. Не достигаем ли мы и того и другого посредством своевременно произведенной совершенно безопасной и даже безболезненной операции? Однако все эти соображения совершенно игнорируются критиками индианской идеи, которые упорно продолжают видеть в производстве операций лишь грубый «акт жестокого возмездия».

Сокращение психически больных

Это была одна из ключевых задач евгеники с момента ее появления, поскольку с одновременным развитием психиатрии число психически больных естественно выросло, потому что их научились различать. И вот русский психиатр Виктор Осипов предложил свою радикальную систему избавления от психбольных: побольше абортов, интернатов и других государственных мероприятий. Но главным и сейчас актуальным предложением ученого был запрет алкоголя.

Виктор Осипов: «Проведение запретительной системы по отношению к спиртным напиткам; энергичная борьба с распространением сифилиса; широкое развитие дела лечения и призрения душевнобольных, эпилептиков, идиотов и умственно-отсталых, хронических алкоголиков и наркоманов вообще; законодательное запрещение браков между кровными родственниками, браков с душевнобольными, слабоумными, тяжелыми дегенератами, хроническими алкоголиками и наркоманами (до их излечения), эпилептиками, сифилитиками (при условии недостаточного лечения сифилиса и близкого ко времени заключения брака заражения); охрана здоровья беременной и кормящей грудью женщины».

Длинноголовые против круглоголовых

Антрополог Виктор Бунак выпустил в области евгеники интересную статью о влиянии войны на антропологический состав общества. Он указал, что во всех войнах процент убитых и раненых из командного состава выше, чем рядовых солдат, и поэтому война имеет следствием отбор в пользу менее культурных слоев общества. «Не к сокращению одного народа на счёт другого ведет война, - пишет Бунак, - а к замещению в среде самого народа, одинаково как побежденного, так и победившего, одного расового элемента другим. Следует сказать: замещение не «расовых» элементов, а «наследственных», гигиенических и психических, оставляя вопрос – об отношении последних к расовым – открытым». Война, по мнению Бунака, является несомненным фактором отбора, сокращая более сильные в физическом и психическом отношении типы и способствуя увеличению типов, менее сильных в этих отношениях.