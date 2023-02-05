Как выбирают наложниц в современные гаремы

Читая истории о гаремах и содержащихся в них хорошеньких девушках, вы наверняка ловили себя на мысли, что такая жизнь похожа на сказку. Удивительно, но статус наложницы существует и по сей день – в некоторых странах Аравийского полуострова, Африки, Ближнего Востока. Однако далеко на все девушки могли бы похвастаться им. Почему жизнь в гареме – далеко не сахар, читайте в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Когда-то девушки попадали в гарем двумя способами – или их отдавали собственные родители, или красавиц попросту похищали. Сейчас набор в гарем похож на кастинг. Сваты или машатэ ищут девушек по всему миру, например, посещая конкурсы красоты, изучая соцсети, обращаясь в модельные агентства. С наложницами заключают контракт, в котором прописаны все условия «сотрудничества».

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На что обращают внимание при отборе кандидаток?

В первую очередь конечно же на внешность. Она должна быть эффектной, яркой.

На состояние здоровья. Поэтому перед тем, как поселиться в гареме, девушка обязана пройти медобследование. Если ее здоровье слабое, даже невероятно красивой кандидатке откажут.

Не менее важным критерием отбора считается темперамент будущей наложницы, а также ее способность к соблазнению. Чтобы проверить последнее, кандидатке могут предложить совратить машатэ. Вот только накануне проверки он пьет отвар из трав, которые сдерживают естественное либидо.

После успешного прохождения кастинга, как считают некоторые девушки, их жизнь превратится в сказку наяву. Вот только это не совсем так. Каким же испытаниям могут подвергнуть наложницу?

У нее могут забрать удостоверение личности. Так случилось с американкой Филлис Чеслер по приезде на родину ее возлюбленного – Абдула-Карима, в гареме которого девушка впоследствии оказалась.

Конкуренция с другими девушками в гареме оборачивается чередой неприятностей для наложницы. Ведь далеко не каждая удостоится внимания хозяина гарема. А за него ведется настоящая борьба.

Отношения с владельцем гарема строго регламентируются. Наложница не может просто заявиться к нему в спальню или поцеловать его – на публике или дома. Надеяться на любовь со стороны хозяина тоже не приходится. Для него женщины лишь красивые игрушки, использовать которую он может в любое время так, как ему заблагорассудится. При этом физическое насилие в таких нездоровых взаимоотношениях тоже не исключено.

Наложницы часто находятся под наблюдением 24/7 в буквальном смысле: например, если по прихоти хозяина гарема во всех уголках дворца и личных комнатах девушек устанавливают камеры видеонаблюдения. Об этом писала в своих мемуарах экс-наложница принца Болкиаха Джиллиан Лоурен.

Девушки регулярно проходят через болезненную процедуру эпиляции всего тела.

Если наложница плохо справляется со своими обязанностями, ее могут оставить без вознаграждения или унизительно наказать.